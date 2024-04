PSV krijgt opmerkelijk compliment uit Amsterdam: 'Eigenlijk spelen ze zoals Ajax in de goede jaren'

De aanstaande landskampioen PSV maakte deze week opnieuw veel indruk in de Eredivisie. Na de monsterscore op bezoek bij SC Heerenveen (0-8) regent het complimenten voor de ploeg van Peter Bosz. Zelfs vanuit Amsterdam.

ESPN-presentator Milan van Dongen en PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schoven aan bij de talkshow Sophie & Jeroen om het successeizoen van PSV te verklaren. "Trainer Peter Bosz is enorm belangrijk geweest", vertelt Elfrink. "Vanaf dag één dat hij binnen is, is er compleet ander voetbal gespeeld."

Tegen SC Heerenveen werd PSV nog niet officieel kampioen, maar het werd desondanks een heerlijke avond voor alle PSV'ers. Het werd in Friesland maar liefst 0-8 voor de Eindhovenaren. De grootste uitzege van PSV uit de Eredivisiegeschiedenis. "PSV heeft dit seizoen heel veel duels met groot verschil gewonnen. Dat maakt hen denk ik de terechte kampioen", verklaart Elfrink.

Uitzinnig PSV viert feest na officieuze titel: Johan Bakayoko maait het gras, Peter Bosz op de schouders PSV is na de galavoorstelling bij sc Heerenveen officieus kampioen. De Eindhovenaren waren oppermachtig en boekten de grootste uitzege ooit in de Eredivisie: 0-8. Hoewel de titel nog niet definitief binnen is, barstte er na afloop al een groot feest los bij de spelers en staf van PSV.

Na afloop barstte er op het veld en in Eindhoven zelfs al een groot feest los. Ook buiten de stad is er veel waardering voor PSV. "Ik heb gemerkt dat mensen uit Rotterdam en Amsterdam van PSV genoten hebben dit seizoen", meent Elfrink.

Compliment

Presentator Jeroen Pauw haakt daar op in. "Mijn Ajax-vrienden zeggen zelfs dat PSV eigenlijk speelt zoals Ajax in de goede jaren voetbalt." Een opmerking waarmee de Ajacieden die Pauw kent eigenlijk zichzelf een compliment geven.

Uitblinkers bij PSV

Als beide heren wordt gevraagd wie de uitblinker van PSV is, komen er twee spelers duidelijk naar voren. "Luuk de Jong is een geweldige speler", vindt Van Dongen. "Pijnlijk dat hij niet in het Nederlands elftal staat dit EK."

Joey Veerman

Ook Joey Veerman krijgt complimenten vanuit de studio. Van Dongen roemt de Volendamse middenvelder, die waarschijnlijk wel wordt opgeroepen voor het EK. Hij lijkt een toptransfer te gaan maken, denkt de ESPN-presentator. "PSV gaat er alles aan doen om Veerman nog een jaar te houden, maar kan me goed voorstellen dat hij een stap hogerop wil."

Wanneer wordt PSV officieel kampioen? Punt thuis tegen Sparta is genoeg op Bevrijdingsdag PSV is door de aanstaande zege op Heerenveen officieus kampioen van de Eredivisie, maar dus nog niet officieel. Dat zou wel zijn gebeurt bij puntenverlies van Feyenoord bij Go Ahead Eagles, maar de Rotterdammers wonnen hun duel. PSV moet dus nog even wachten op het officiële feestje. Dat lijkt er snel alsnog te gaan komen.

Op zondag 5 mei kan PSV officieel kampioen worden. De thuiswedstrijd tegen Sparta moet het kampioensduel worden. Sportnieuws.nl was rondom Heerenveen - PSV al aanwezig in Eindhoven en toen zat de sfeer er al goed in. Check de video hieronder.