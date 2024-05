'Jij met je trieste leven': Wim Kieft kreeg ruzie met oud-ploeggenoot Marco van Basten

De namen Marco van Basten en Wim Kieft zullen voor altijd verbonden zijn aan het EK van 1988. De twee oud-voetballers speelden allebei een belangrijke rol in het binnenhalen van de Europese titel, maar na hun carrière kregen ze het aan de stok met elkaar. Dat onthulde Kieft maandagavond.

Kieft is een van de vaste gasten in de voetbaltalkshow Veronica Offside. Hij kreeg maandag in het programma van presentator Wilfred Genee de vraag wie hij een goede analist vindt. Hij noemde de naam van Van Basten, die regelmatig bij Ziggo aanschuift voor analyses: "Ik hou wel van Marco. Die vind ik lekker dwars en zegt wat hij vindt."

'Daar kunnen ze niet tegen'

Genee rook echter zijn kans, want hij wist dat de twee in het verleden overhoop hadden gelegen na kritiek van Kieft op Van Basten. Kieft moest als analist oud-teamgenoten als Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Ronald Koeman gaan beoordelen: "Op een gegeven moment worden die jongens trainer en niet allemaal met veel succes. Je kunt ze dan niet de hele tijd de hand boven het hoofd houden omdat je ermee gevoetbald hebt."

"Als voetballer viel er niet zoveel te bekritiseren, maar als trainer wel", vertelt Kieft over zijn oud-ploeggenoot. Dat viel echter niet altijd goed: "Daar kunnen ze over het algemeen niet zo goed tegen. Dat verwachten ze ook niet van je."

Boos bericht van Van Basten

Het kwam zelfs tot een pittig bericht van Van Basten aan Kieft: "Marco was heel boos op mij. Ik had iets geroepen over de revolutie toen bij Ajax met Johan Cruijff. Toen stuurde hij me een bericht: 'hé, jij met je trieste leven'. Daar had hij feitelijk gelijk in", lacht Kieft.

De oud-voetballer kon er dan ook niet mee zitten: "Dat vind ik ook niet zo erg. Dan zitten ze in hun emotie en voelen ze zich aangevallen. Dat hoort erbij." De twee zagen elkaar een tijd later nog eens: "Ik kwam hemt egen bij de squashbaan en toen ging het goed."

EK 1988

De twee speelden jarenlang samen bij het Nederlands elftal en hadden een belangrijk aandeel in de winst van het EK in 1988. Van Basten scoorde vijf keer, waaronder zijn schitterende volley in de finale. Kieft zorgde ervoor dat Oranje de groepsfase overleefde door in het laatste pouleduel tegen Ierland een bal op curieuze wijze binnen te koppen.