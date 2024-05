Victor Wembanyama unaniem verkozen tot beste rookie NBA: Fransman krijgt alle 99 (!) stemmen

Basketballer Victor Wembanyama is uitgeroepen tot de beste rookie in de NBA. De Fransman van San Antonio Spurs, die 'slechts' 2,24 meter groot is, kreeg die prijs na een bijzondere verkiezing.

Wenbanyama kreeg namelijk alle stemmen van de juryleden. In totaal mochten er 99 leden van een mediapanel hun stem uitbrengen. Discussie was er dus niet, want ze stemden allemaal op de Fransman. Voor het seizoen waren de verwachtingen al heel erg hoog en die maakte hij dus waar.

"Mijn doelen waren om mijn team zo goed mogelijk te helpen en zelf steeds beter te worden", reageerde Wembanyama bij TNT. De Fransman is blij dat hij tot beste rookie is verkozen: "Ik wist dat ik goed en dominant moest zijn in het veld. Voor mij is het heel belangrijk om deze prijs te krijgen."

Geen play-offs

Wembanyama was gemiddeld goed voor 21 punten per wedstrijd, maar toch was het een vervelend seizoen voor zijn team. San Antonio eindigde als voorlaatste in de Western Conference en miste dus de play-offs. De Spurs wonnen slechts 22 van hun 82 potjes.

San Antonio Spurs won tussen 1999 en 2014 liefst vijf keer de titel in de NBA, maar de laatste jaren gaat het niet goed. Het heeft nu al vijf jaar op rij de play-offs niet gehaald. De Nederlander Francisco Elson won in 2014 met het team de titel. In 2014 werd het voor het laatst kampioen.