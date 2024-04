Sergiño Dest traint alweer in fitnessruimte van PSV en laat van zich horen na zware blessure: 'Ik kom terug'

PSV-verdediger Sergiño Dest heeft van zich laten horen na zijn ernstige knieblessure die hij afgelopen weekend opliep tijdens de training. De Amerikaan zit op een door hem gepubliceerde Instagram Story op een hometrainer.

In de video is te zien hoe de vleugelverdediger op een fitnessapparaat voorzichtig fietsbewegingen maakt. In het bijschrift bedankt Dest de mensen die hem de afgelopen dagen een steunbetuiging stuurden vanwege zijn blessure. "Ik waardeer alle berichten. Ik kom terug!"

Sergiño Dest werkt aan zijn herstel bij PSV © Instagram

De sterkhouder van PSV raakte afgelopen weekend tijdens de training geblesseerd. Meteen was duidelijk dat het om een zware blessure ging. Zeker is dat Dest de rest van dit kalenderjaar niet in actie komt. Hij mist dus de kampioenswedstrijd van PSV en heeft mogelijk zijn laatste duel in Eindhoven zelfs gespeeld. Dest wordt gehuurd van FC Barcelona en de vraag is waar zijn toekomst ligt nu hij maanden buitenspel staat.

PSV-trainer Peter Bosz ging woensdag ook kort in op de blessure van de verdediger. "Het is een ernstige blessure", begon hij. "Ik heb er met Sergiño over gesproken. Hij zou het fijn vinden als hij zelf zou mogen uitleggen wat er gebeurd is, wat er aan de hand is en wat het vervolg zal zijn. Hij gaat dat zelf in zijn eigen woorden doen een dezer dagen." Dat nieuws volgt dus nog.

Blijft hij bij PSV?

Dest is dus officieel speler van Barcelona en kan voor een bepaald bedrag overgenomen worden door PSV. De Eindhovenaren waren altijd al voornemens hem over te nemen en als het aan Bosz ligt, gebeurt dat nog steeds. "Ik praat voor mijzelf als trainer: ik wil hem er graag bij houden, het klikte als manier van spelen, als mens en met de spelersgroep."

De Eindhovenaren hebben een koopoptie van elf miljoen euro, maar de clubleiding zal proberen om hem voor minder toe te voegen aan de selectie.

Bosz denkt dat het voor Dest ook goed zou zijn om bij PSV te blijven, gezien het feit hij al bij veel grote clubs heeft gespeeld. "Het zou goed zijn voor hem om een aantal jaar bij dezelfde club te blijven om verder te ontwikkelen. Dit jaar heeft hij door kunnen groeien en we hebben allemaal gezien wat zijn enorme potentie is."