PSV scoort er op los en maakt honderdste doelpunt van dit Eredivisie-seizoen, club in bijzonder rijtje

Een fraaie mijlpaal voor PSV. De ploeg van Peter Bosz wist tegen SC Heerenveen de magische grens van 100 Eredivisie-doelpunten in één seizoen te doorbreken. Joey Veerman maakte de jubileumtreffer, waardoor PSV in een heel bijzonder rijtje terechtkomt.

Zo vaak komt het namelijk niet voor dat een ploeg honderd goals maakt in een seizoen. Voor PSV is het pas de vijfde keer in de historie. Eerder lukte het de Eindhovenaren in de seizoenen 85/85, 87/88, 99/00, 12/13 en dus dit seizoen. In 87/88 maakte het maar liefst 117 treffers, het hoogste aantal van de club in één seizoen in de Nederlandse competitie.

PSV boekt grootste uitzege ooit in Eredivisie en neemt voorschot op kampioenschap PSV ging donderdagavond op bezoek bij sc Heerenveen en dat hebben ze in Friesland geweten ook. De Eindhovense koploper won met 0-8 en kan bij puntverlies van Feyenoord vanavond nog kampioen worden.

Voorafgaand aan het duel met SC Heerenveen stond PSV nog op 95 goals, maar het ging in Friesland erg hard met de doelpunten. Voor rust had Joey Veerman dankzij de 0-5 de honderdste voor PSV gemaakt.

Bij bijna veertig procent van de doelpunten was Luuk de Jong betrokken. De spits maakte er zelf 27, maar gaf ook 14 assists. In 31 duels is hij dus bij 41 doelpunten erg belangrijk geweest.

Record in handen van Ajax

Dat is niet Eredivisie-record, want dat is in handen van Ajax. In het seizoen 66/67 wisten de Amsterdammers maar liefst 122 keer het net te vinden. In theorie kan PSV dat aantal nog verbreken, maar dan moet het gemiddeld nog zeven keer scoren in de resterende drie Eredivisiewedstrijden.

Grootste uitoverwinning?

PSV ligt wel op koers voor een evenaring van de grootste uitoverwinning van de club. Drie keer won PSV met 0-7 buiten Eindhoven. Dankzij Johan Bakayoko stond het kort na rust al 0-6. en na dom balverlies van Heerenveen kon Luuk de Jong de 0-7 maken, In de slotfase schoof Patrick van Aanholt na een prachtige aanval zelfs de achtste treffer Nummer 101, 102 en 103 van dit seizoen zijn dus ook al binnen.