Bomvolle binnenstad in Eindhoven: eerste toegangspunten afgesloten, bier de lucht in bij goals PSV

PSV gaat zondag waarschijnlijk de 25e landstitel pakken en dat zorgt voor kampioenskoorts in Eindhoven. De binnenstad loopt al vroeg vol en de fans hopen later op de dag het feest definitief te kunnen vieren.

PSV heeft zondag een punt nodig tegen Sparta om definitief landskampioen te worden. In Eindhoven houdt eigenlijk niemand er nog rekening mee dat de ploeg daar niet in slaagt. De stad maakt zich op Bevrijdingsdag dus op voor een volksfeest in de stad.

LIVE kampioenswedstrijd PSV - Sparta | Titel zo goed als binnen na bevrijdende treffer Jordan Teze In Eindhoven staat de zondag in het teken van maar één ding: de landstitel van PSV. De ploeg van Peter Bosz heeft zondag tegen Sparta Rotterdam genoeg aan een punt om de titel te pakken. Volg hier alles rondom het mogelijke kampioensduel.

Feest op de tribunes

Op de tribunes werd de 2-1 van PSV gevierd als een kampioenschap. ©Pro Shots

Vuurwerk, gezang en bier

De binnenstad van Eindhoven staat dus bomvol fans. Die zorgen met hun gezang en vuurwerk voor een mooie sfeer. Het bier, dat rijkelijk vloeit, werd bij de twee goals van PSV in het stadion, in de stad de lucht in gegooid. Check onze Instagram Stories voor de mooiste beelden vanuit het publiek in Eindhoven.

Drukte richting Eindhoven

Het kampioensfeest mag waarschijnlijk al vroeg op de zondag losbarsten, maar dat maakt ze in Eindhoven niets uit. Lang op de bed liggen in het weekend is er voor velen niet bij. Op de stations in omliggende plaatsen is het erg druk op de perrons waar treinen naar Eindhoven vandaan vertrekken.

Zou er iets te doen zijn in #Eindhoven ? pic.twitter.com/UxSuxcgH79 — Fransjan Saes (@fjsaes) May 5, 2024

Niet alleen zullen er zondagmiddag ruim 30.000 fans in het stadion zijn om naar het duel te kijken, maar ook in de rest van de stad zijn er plekken waarop supporters naar de kampioenswedstrijd kunnen kijken. Het belooft dus een drukke dag te worden in Eindhoven.

Eerste punten afgesloten

Al snel moesten de eerste toegangspoorten worden afgesloten omdat het te druk is op de fanpleinen in de stad. Fans probeerden door de menselijke keten, gemaakt door beveiligers, heen te breken. Tot ongeregeldheden leidde het niet.

Drukte in Eindhoven

Veel mensen zijn dus onderweg naar Eindhoven, maar een heleboel mensen zijn al in de stad om een feestje te gaan vieren. Op de Markt is het al ongelooflijk druk ruim een uur voor de wedstrijd. De mensen gaan daar kijken naar de wedstrijd en hopen na het duel natuurlijk een feestelijke zondag te beleven.

Huldiging

Als PSV daadwerkelijk kampioen wordt zondag dan is ook maandag een feestdag in de stad. De huldiging met de platte kar staat namelijk voor 6 mei gepland als de ploeg van Peter Bosz tegen Sparta minimaal een puntje pakt.