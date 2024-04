Wervelend PSV boekt in Heerenveen grootste uitzege ooit in Eredivisie

PSV ging donderdagavond op bezoek bij sc Heerenveen en dat hebben ze in Friesland geweten ook. De Eindhovense koploper won met 0-8 en dat is de grootste uitzege ooit in de Eredivisie. Ook is PSV door de winst officieus kampioen.

PSV officieus kampioen na galavoorstelling in Heerenveen, definitieve feest moet nog wachten PSV heeft niets aan het toeval overgelaten in Heerenveen. Het moest zelf winnen om de beste kans op het kampioenschap te hebben en dat hebben ze gedaan. PSV liet werkelijk waar niets heel van sc Heerenveen en besloot de wedstrijd al in de eerste helft met vijf goals. Het werd liefst 0-8 in Friesland. De Eindhovenaren zou definitief kampioen zijn bij een misstap van concurrent Feyenoord, maar dat kwam er niet van. PSV is wel officieus kampioen.

Het was al snel afgelopen in Friesland. Na elf minuten gaf het scorebord al 0-3 aan. Guus Til en Malik Tillman (twee keer) waren de doelpuntenmakers. Het 'schaam je kapot' werd al vroeg ingezet in het Abe Lenstra Stadion. In de rust was het 0-5, nadat Joey Veerman de 100e PSV-treffer in de Eredivisie maakte dit seizoen. Na rust liepen de Eindhovenaren, mede door een fantastische knal van Johan Bakayoko, uit naar 0-8.

In de historie van PSV werd er drie keer met 0-7 gewonnen. De laatste keer was in 2018. Toen was ADO Den Haag het slachtoffer. In 1971 (tegen FC Den Bosch '67) en in 1978 (tegen FC Amsterdam) werd het ook 0-7.

Trainer Peter Bosz was lovend over zijn ploeg na de galavoorstelling in Heerenveen. De grootste uitzege in de Eredivisie zorgde voor emoties bij de PSV-trainer. Officieel zijn de Eindhovenaren nog geen landskampioen, maar niemand twijfelt er meer aan dat het gaat gebeuren. Bosz vond het dan ook een schitterende avond.

Geëmotioneerde Peter Bosz laat speciale foto maken na galavoorstelling PSV Er heerste een opperbeste stemming in de perszaal in Heerenveen. Joey Veerman was uitzinnig en Peter Bosz was zo trots als een pauw. "Ik heb net de jongens gevraagd een foto met mij en mijn staf te maken. Dat wilde ik graag", zei hij na afloop. "Dit moment, na zo'n wedstrijd. Dat is geweldig."

Uitgesteld

Het duel tussen Heerenveen en PSV zou eigenlijk om 18.45 uur beginnen, maar vanwege verkeersproblemen rondom het stadion wordt er pas tien minuten later afgetrapt. Het was erg druk waardoor veel fans te laat voor de aftrap zouden zijn. Een aantal Heerenveen-fans zal na afloop liever hebben gehad dat het duel helemaal niet door had gegaan, want PSV liet niets heel van de Friezen.