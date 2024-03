Real Madrid heeft geluk dat Leipzig veel kansen mist en bereikt laatste acht Champions League

Real Madrid is voor de vierde keer op rij doorgedrongen tot de kwartfinales van de Champions League. De recordkampioen rekende over twee duels af met een taai RB Leipzig: 1-1 in Madrid (2-1 in totaal). Het team van de Nederlander Xavi Simons zal zichzelf de schuld geven van de uitschakeling, want het kreeg voldoende kansen in de wedstrijden tegen Real Madrid.

De Koninklijke dacht het in eigen huis wel even af te maken na de magere overwinning in Leipzig, maar kwam van een koude kermis thuis. Een paar weken geleden was een geniale ingeving van Brahim Díaz voldoende voor het enige doelpunt en misten de Duitsers kans na kans. Dat laatste was woensdagavond opnieuw het geval.

Met name oud-Vitessenaar Loïs Openda had het vizier niet op scherp staan. Ook Simons loste te nodige schoten af richting het Madrileense doel, alleen telkens lag Andriy Lunin of een verdediger in de weg.

Rood voor doelpuntenmaker?

Real Madrid dacht het op halve kracht wel te kunnen, althans dat straalden ze uit. Zeker voor rust was het matig wat de ploeg van Carlo Ancelotti liet zien. Dat had de Italiaanse trainer vooral aan zichzelf te wijten. Hij zette Rodrygo op de bank en begon alleen met Vinícius Júnior en Jude Bellingham in de aanval.

Dat tweetal was wel verantwoordelijk voor de 1-0. Bellingham stak na balverlies van Leipzig het hele veld over en bediende de Braziliaan, die schoot verwoestend hard raak. Die treffer voelde wrang, omdat Vinícius zich even daarvoor liet gaan en misschien wel rood verdiende.

Spanning

Toch maakte de openingstreffer wel wat los bij Leipzig. De uitploeg scoorde in de 68e minuut via Willi Orban niet veel later de gelijkmaker. Dat bleek uiteindelijk ook het enige echte laatste aanvallende wapenfeitje van Leipzig, dat niet de aanvallende power op de bank had om het Real Madrid écht moeilijk te maken. In blessuretijd plofte een wippertje van Dani Olmo nog wel op de lat, maar een verlenging perste Leipzig er niet meer uit.

Kwartfinales

Dus plaatste Real Madrid zich voor de kwartfinales van de Champions League. Daarin zitten tot nu toe de gevestigde namen als Bayern München, Paris Saint-Germain en Manchester City.