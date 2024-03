Rechtszaak Stefan de Vrij tegen zaakwaarnemers: dit is wat we weten

Stefan de Vrij maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap van Lazio Roma naar Internazionale. Een mooie transfer voor de verdediger, maar toch is er (nog altijd) veel gedoe over. Zoveel zelfs dat de rechtbank erbij gehaald werd. Dit is wat we tot nu toe weten van de rechtszaak rond Stefan de Vrij.

Het zit zo. De Vrij stapte transfervrij over van Lazio naar Inter. Dit deed hij met de hulp van zaakwaarnemersbureau SEG. De directeur van het bureau, Kees Vos, sprak zich eind vorig jaar uit over de kwestie. "De Vrij wist van alles. Ik heb er moeite mee dat de vriendschappelijke relatie tussen hem en mij kapot is gemaakt."

Volgens de voetballer werkte SEG voor hem: "Ik ging ervan uit dat zij de beste deal voor mij zouden uitonderhandelen", vertelde De Vrij aan de rechter. Het bureau stelt voor Inter te hebben gewerkt. "Vanwege belastingregels is het in Italië veel gunstiger voor een speler als de betrokken agent namens de club opereert. Anders moet de speler achteraf belasting betalen over de commissie die de club aan de tussenpersoon betaalt. Wij hebben nooit een vertegenwoordigersovereenkomst met De Vrij gehad. Hij heeft ons nooit betaald, dat deden de clubs", zo stelt Vos tegenover het Algemeen Dagblad.

Tekengeld

Een commissie van 7,5 miljoen euro ging naar SEG door de deal tussen Lazio en Inter. Daar kwam nog eens twee miljoen bij wanneer De Vrij zijn contract in Milaan zou uitdienen en dat gebeurde ook. De Vrij zag dit bedrag als een vorm van tekengeld. De rechtbank was dit met hem eens, waardoor SEG 4,75 miljoen euro plus rente moet terugbetalen aan de 32-jarige verdediger.

SEG was hier niet mee akkoord en ging in hoger beroep. Volgens hen is er bewijs dat eerder niet aan de orde is gekomen in de rechtbank, waaruit blijkt dat De Vrij overal vanaf wist. Ook de twee miljoen euro extra.

Uitspraak

Dinsdag komt er een uitspraak na aanleiding van het hoger beroep in de zaak Stefan de Vrij. Maandagavond neemt de verdediger het met zijn club op tegen Genoa.