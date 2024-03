Remy Bonjasky trots op zoon Dean na tekenen bij West Ham United: 'Het sportgevoel valt niet ver van de boom'

De volgende zoon van een kickbokser gaat aan de slag in voetballend Engeland. Na Stoke City-speler Million Manhoef, zoon van Melvin Manhoef, heeft Dean Clay Bonjasky (14) een contract getekend bij West Ham United. Kickbokslegende Remy Bonjasky is supertrots op zijn zoon. De ‘kickbokszonen’ doen het goed in het voetbal, toeval of niet?

Dean Clay Bonjasky speelde tot voor kort voor FC Volendam, daarvoor speelde hij bij Roda’23 en FC Buitenveldert. Tot in 2023 de interesse van West Ham United gewekt werd. “Hij heeft eerst een paar keer meegetraind daar”, legt Remy Bonjasky uit aan deze site. In december was Dean al te zien in Londen, tijdens zijn stage. De pijlsnelle verdediger viel op door zijn goede balcontrole. “Ze vonden hem wel interessant en uiteindelijk is afgelopen weekend het krabbeltje gezet.”

Trotse vaders

Hij is niet de enige kickbokser die een voetballende zoon heeft. Melvin Manhoef, ook een bekende oud-kickbokser, is vader van een voetballer: Million Manhoef. Laatstgenoemde maakte laatst de overstap van Vitesse naar Stoke City en speelt regelmatig bij Jong Oranje. “Ik spreek daar wel over met Melvin, gewoon van trotse vader tot trotse vader. Zijn zoon maakte ook de overstap naar Engeland. Hij is natuurlijk heel trots dat zijn zoon naar het buitenland gaat en carrière maakt. Daar hebben we het vaak genoeg over.”

Bonjasky, zelf ook voetballer geweest, is erg trots op zijn zoon, die nu al verder is dan zijn vader op voetbalgebied. “Haha, mijn carrière mag geen naam hebben hoor. Ik kwam niet verder dan de top tien bij de instuifdagen van Ajax.” Bonjasky’s sportcarrière kwam pas later, in het kickboksen, en wat voor één. Hij won in totaal 99 van zijn 109 gevechten en werd drie keer K1-wereldkampioen. “Sporters hebben vaker dat hun zoon of dochter ook gedreven is, dat vind ik erg mooi.”

Kickboksen als basis

Veel heeft volgens Bonjasky met kickboksen te maken. Ook Manhoef was als jonge kickbokser erg goed, voordat hij voetballer werd. “Ik denk toch dat het een goede basis is om je lichaam te leren kennen. Een goede sport om erbij te hebben naast een andere sport die je kiest. Je bent met je benen bezig en met je armen, je hele lichaam wordt gestimuleerd. Je motoriek wordt daardoor ook beter.”

Sportersfamilie

Er zit wel een kern van waarheid in wat Bonjasky aangeeft: vaker zie je dat kinderen van sporters ook een sport op topniveau gaan beoefenen. In zijn familie is het al helemaal extreem. Zijn oudste zoon Cassius (20) heeft een beurs in Amerika en speelt basketbal bij New Mexico. “Mijn dochter Skye (7) zit bij alles wat ze doet in een selectieteam. Ze zit op dansen en turnen en kickbokst één keer in de week. Het sportgevoel valt bij ons niet ver van de boom.”

Waar gaat hij wonen?

Dat zijn zoontje verder weg gaat voetballen, is jammer voor Bonjasky. Maar logistiek is alles al geregeld. “Hij woont in Londen samen met mijn ex (de moeder van Dean Clay Bonjasky, red.), dus dat zit wel goed.” Voor hem zal het betekenen dat hij wat vaker naar Londen moet gaan, wat hij helemaal niet erg vindt. “Dat is natuurlijk gewoon een leuk tripje. Het is ook niet dat Londen het einde van de wereld is, je bent er zo.”