Zoon Remy Bonjasky heeft talent: Dean (14) tekent contract in de Premier League

Een prachtig moment voor de familie Bonjasky. Dean, de zoon van oud-kickbokser Remy Bonjasky heeft een contract getekend in Engeland. Hij gaat in de jeugd van West Ham United voetballen.

De veertienjarige Dean Bonjasky speelde in Nederland eerder in de jeugd van FC Volendam, maar stapt nu dus over naar de Premier League. Zijn vader laat via Instagram weten, uiteraard, trots te zijn. Dean liet op 11-jarige leeftijd weten dat het zijn droom was bij Chelsea te voetballen. Hij is nu in ieder geval een stap dichterbij.

Drievoudig wereldkampioen K-1 Remy Bonjasky is momenteel getrouwd met Renate Goet. Dean is een van zijn zoons uit een eerder huwelijk met Stephanie.

Million Manhoef

Dean Bonjasky is niet de eerste zoon van een beroemde kickbokser die over voetbaltalent blijkt te beschikken. Jong Oranje-international Million Manhoef (Stoke City) is de zoon van Melvin Manhoef.