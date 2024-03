René van der Gijp geniet van bloedfanatieke Dick Advocaat bij Curaçao: 'Een voorbeeld voor iedereen'

Dick Advocaat speelde donderdag zijn eerste (oefen)interland met Curaçao. In het warme Turkije werd met 1-0 gewonnen van Hull City, de nummer zeven van het Championship. Ondanks zijn 76-jarige leeftijd was Advocaat nog even fanatiek als altijd en daar genoten ze bij Vandaag Inside wel van.

Rangelo Janga maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en zorgde zo voor een uitstekend begin van Advocaat, die bezig is aan zijn zoveelste klus na zijn 'pensioen'. Talpa was aanwezig bij de wedstrijd en zette een camera op de bondscoach, die druk gebarend langs de zijlijn stond.

'Aandoenlijk', noemde Van der Gijp het. "We hebben allemaal dromen. De man kan een vliegtuig kopen, een huis in Ibiza, een huis in Amerika, een flat in Miami, een boot in de Middellandse Zee... en het enige wat die man wil is in zijn trainingspakje en zijn voetbalschoenen aan de kant staan. Daar wordt-ie intens gelukkig van. Dit is gewoon het allerleukste wat hij zich voor kan stellen. Heerlijk toch", sprak hij. "Dick is een voorbeeld voor iedereen."

Reactie Dick Advocaat

"We wilden als staf vooral zien wat de spelers konden brengen. Er zit een enorm temperament in het elftal. Ze willen graag, coachen elkaar. Zij (Hull City, red.) wisten geen raad met de agressiviteit van onze spelers", analyseerde Advocaat bij Veronica. "Ze hebben geen kans gehad, het elftal stond gewoon goed. De jongens hebben het goed gedaan en daar kunnen we alleen maar verder mee."

Dick Advocaat tegen Hull City. © Getty Images