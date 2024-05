Sporting kampioen van Portugal na puntenverlies Roger Schmidt met Benfica

Sporting is zondag landskampioen geworden van Portugal. Het is de derde landstitel van de club deze eeuw en de twintigste in de clubhistorie. Benfica onderging een nederlaag bij Famalicão, waardoor ze de koploper uit Lissabon niet meer kunnen inhalen.

Sporting CP speelde op zaterdag tegen Portimonense en won het duel met 3-0. Het was afwachten dus afwachten voor de ploeg van Rúben Amorim wat Benfica zou doen. Bij puntenverlies van de ploeg van trainer Roger Schmidt was de titel voor Sporting officiëel.

🟢⚪ CAMPEÕES NACIONAIS 2023/2024 ⚪🟢



Esforço, Dedicação, Devoção e GLÓRIA 🏆 pic.twitter.com/4vK4ADQppc — Sporting CP 🏆 (@SportingCP) May 5, 2024

Benfica, met voormalig Eredivisie-spelers Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes en David Neres, had de overhand in het duel, maar kwam niet tot scoren. Ángel Di Maria kreeg de beste mogelijkheden, maar het lukte niet om de bal in het net te krijgen. Bij Famalicão lukte dat wel. José Luis Rodriguez en Zaydou Youssouf maakten het in de slotfase 2-0.

Door de winst van Famalicão kon het feest in Lissabon losbarsten. Het is voor de club van Nederlander Jeremiah St. Juste de derde titel in deze eeuw. De vorige titels waren in 2021 en 2002. Vorig seizoen werd Benfica nog kampioen. Sporting werd toen vierde.