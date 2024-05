Rico Verhoeven emotioneel buiten de ring, maar daarbinnen 'keihard': 'Ik zou mezelf dood vechten'

Rico Verhoeven is in de ring een ander persoon dan daarbuiten. Als kickbokser is hij een soort robot, maar in het dagelijks leven is hij eigenlijk heel gevoelig. Het omzetten van die knop heeft hij geleerd van zijn vader.

Dat vertelt Verhoeven in het televisieprogramma Rooijakkers Over De Vloer. "De Rico die in de ring staat, is niet de Rico die ik ben in het dagelijks leven. Maar die word ik door elke dag hard te trainen, door focus en discipline."

Rico Verhoeven noemt tijd voor comeback in de ring: 'Ik word ook een jaartje ouder' Rico Verhoeven is nog lang niet klaar met kickboksen. Dat vertelt de 35-jarige zwaargewichtkampioen voor de camera's van Sportnieuws.nl. Wel zou hij graag even wachten met zijn volgende gevecht.

'Zou mezelf dood vechten'

Het verschil is zijn emotie. "In de ring ben ik gewoon keihard. Ik denk dat ik mezelf dood zou kunnen vechten. Als niemand zegt dat je moet stoppen… Zelf stoppen doe ik sowieso niet", vertelt de Kickbokser tegen presentator Art Rooijakkers. "Als de scheidsrechter zegt je kan door, dan ben ik de robot die gewoon doorgaat."

Die discipline heeft hij geleerd van zijn vader Jos, die in 2017 overleed. Hij was ook de trainer van Rico en heeft hem pijn leren lijden. "Hij was kei- en keihard", aldus Verhoeven. "Ik heb ooit een keer mn hand gebroken, toen zag je dat één knokkel niet helemaal goed zat. Toen zei die, niet aanstellen, gaat vanzelf over. En een keer op school was iemand tegen mijn oogkas aangelopen. Dat werd een hele grote bult. Later kwamen we erachter dat mijn oogkas was gebroken. 'Nee joh, niet aanstellen. Gaat vanzelf over.' Ja daar word je wel hard van."

'Pijnlijke grap' Rico Verhoeven leidt tot veel reacties van volgers Rico Verhoeven heeft op zijn Instagram een video geplaatst waarin hij 'even is vergeten dat hij kinderen heeft'. De kickbokser laat zien dat hij de deur van zijn koelkast niet dicht krijgt, waarop hij met de nodige agressie de deur dicht probeert te slaan. Dat heeft echter pijnlijke gevolgen. De video leidt tot hilariteit onder zijn volgers.

Verslaafd?

"Ben je verslaafd aan pijn lijden?", vraagt Rooijakkers aan de wereldkampioen. "Ik weet niet of ik er verslaafd aan ben", antwoordt hij. "Maar ik kan wel heel eerlijk zeggen dat ik er wel heel goed op ga." Het is in ieder geval niet de reden dat hij nog steeds de ring in stapt. "Ik heb zoveel plezier en liefde voor de sport."

Rico Verhoeven opent nieuwe kickboksclub in Rotterdam: 'We maken elkaar beter' Rico Verhoeven heeft in Rotterdam een sportschool geopend: een filiaal van The Kickboxing Society. De kampioen in het zwaargewicht bij kickboksbond Glory zegt dat iedereen welkom is, ongeacht je niveau.

Emotioneel

Als het over zijn nieuwe trainer Dennis gaat wordt Verhoeven emotioneel. Hij nam het stokje achttien jaar geleden over van de vader van Rico. "We zien elkaar meer dan dat we onze levenspartners zien", vertelt Verhoeven over Dennis. "Hij hoeft maar naar me te kijken en hij weet hoe ik me voel." Hij blijft even stil voordat hij zijn verhaal vervolgt.

"Dennis is zo belangrijk voor mij", zegt hij dan met gebroken stem. "Want mijn eigen vader heb ik niet meer en dat gat vult dennis dan op voor mij. Bij sommige dingen in het leven denk je gewoon, had ik mijn vader maar. En dan mag ik gewoon echt heel dankbaar zijn dat Dennis er is."

IJsbad

Voor Rooijakkers werd nogal koel verwelkomd door Verhoeven bij hem thuis. De kickbokser zat in de tuin in een ijsbad en nodigde de presentator uit om ook even plaats te nemen in het koude water. Daar kon Rooijakkers geen nee op zeggen, maar prettig vond hij het niet. Al was het maar omdat hij in zijn zwembroek naast Rico moest staan. "Dat is voor geen enkele man leuk."