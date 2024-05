Dit zijn de rapportcijfers van kampioen PSV: 'De Eredivisie werd een groot podium voor deze artiest'

PSV is dan eindelijk kampioen geworden. Het equipe van trainer Peter Bosz koersde al maandenlang af op het kampioenschap en werd dat uiteindelijk op zondag 5 mei. Eén keer werd er maar verloren dit seizoen, nét geen Invincibles dus. Toch heeft het team van Bosz geweldig gepresteerd. De rapportcijfers van de PSV-selectie dit seizoen.

Walter Benítez: 7 - Met negentien tegentreffers is hij de minst gepasseerde doelman van Nederland. Door een geweldig team voor hem, hoefde hij niet elke wedstrijd op zijn best te zijn. Het knappe was, dat hij er stond wanneer hij wél nodig was. Tegen kleinere ploegen als PSV het moeilijk had, hield hij veel ballen tegen en was hij beslissend. Op basis van de expected goals die hij allemaal heeft tegen gehouden was hij de beste keeper van de Eredivisie.

Jordan Teze: 7 - De verdediger, kind van de club, had dit jaar een volwassen seizoen waarin hij geen jonkie meer was. Belangrijk was voor hem dus om te tonen dat hij ook mee kon met het team. Dat heeft hij laten zien, hij is één van de spelers met de meeste minuten in het team. Ook liet hij in grotejongenswedstrijden als tegen Dortmund zien één van de meest consistente verdedigers te zijn.

Jordan Teze is PSV en andersom: van de band met de fans tot de aanstaande tattoo Jordan Teze was maar wat blij toen hij in de 78ste minuut van de kampioenswedstrijd tegen Sparta de 4-2 maakte namens PSV. Hij is geboren en getogen in Eindhoven, houdt van PSV en gaat een tattoo laten zetten van het kampioenschap. Dat uitgerekend hij scoorde, is de kers op de taart van dit 25ste kampioenschap van PSV.

Olivier Boscagli: 7,5 - Het anker in de verdediging bij PSV is dit seizoen Boscagli geweest. De Fransman was de beste verdediger bij de kersverse kampioen. Mede door hem heeft PSV zo'n laag aantal doelpunten tegen gekregen. Het stond solide achterin en dat komt vooral door de leider achterin, Boscagli.

André Ramalho: 6,5 - Ramalho was dit seizoen vaak de gebeten hond en viel meer dan eens door de mand. Wat bij hem valt te prijzen valt, zijn doorzettingsvermogen. Ondanks bakken van kritiek rechtte hij steeds de rug en heeft hij vrijwel elke wedstrijd gespeeld in een kampioenenelftal dat weinig goals tegen kreeg. Toch is er veel te verbeteren voor hem. Hij werd er in belangrijke wedstrijden vaak naast gezet, omdat Bosz dan anders wilde spelen.

Sergiño Dest: 8 - Dest groeide bij PSV uit tot één van de smaakmakers van het seizoen. Hij werd gehuurd van Barcelona en moest even zijn weg vinden in het team, maar dat hij kwaliteit had stond buiten kijf. Richting de winterstop toonde hij dit al vaak en was hij belangrijk met goals en assists. Na de winterstop was het hek van de dam en werd de Eredivisie een groot podium waar artiest Dest graag 'af en toe een kunstje doet', zoals hij het zelf noemde. PSV moet alles op alles zetten hem, ondanks zijn zware knieblessure, over te nemen van Barça.

PSV'er Dest werkt aan zijn herstel na zijn ernstige blessure © Getty Images / Instagram.

Jerdy Schouten: 8 - Schouten werd gehaald van Bologna waar hij als middenvelder de pannen van het dak speelde. Iedereen hield zijn adem in en was benieuwd hoe hij het zou gaan doen bij een topclub als PSV. Het werd al gauw duidelijk: hij was geweldig. Vanaf moment één wist Bosz al dat hij multi-inzetbaar zou zijn en zo werd hij steeds als verdediger of '6' gebruikt. Vooral in grote wedstrijden stond hij centraal achterin, waar hij uitblonk. Zijn naam stond dit seizoen vast en zeker als één van de eerste op het papier. Een uitmuntende 8 voor Schouten.

Lachen, gieren brullen op de persconferentie van Peter Bosz: hele selectie trakteert trainer op bierdouche Het is ondertussen een zeer bekend beeld bij een persconferentie: de trainer die een ontzettende bierdouche krijgt na een kampioenschap. Ook Peter Bosz - die de wedstrijd serieus aan het analyseren was - kreeg zondag een gigantische bierdouche over zich heen. Guus Til en Jerdy Schouten, die naast hun trainer zaten, konden hun lol niet op. "Ik voel alleen maar blijdschap", proestten ze het cliché lachend uit.

Mauro Junior: 6,5 - Het was een moeilijk seizoen voor de Braziliaan, omdat hij ontzettend veel goede spelers voor zich had. Hij moest geduldig wachten op een basisplaats bij blessures of het doen met invalbeurten. Maar als hij speelde stond hij er en was hij aanjager bij PSV. Hij scoorde niet vaak, maar kon perfect het tempo van PSV aan en de tegenstander in de weg zitten. Het is geen basisspeler, maar wel een belangrijke invalskracht.

Joey Veerman: 8 - De architect in Eindhoven, dat is wat je Veerman kan noemen. Hij dicteerde, temporiseerde en creëerde het spel van PSV dit seizoen. In de cijfers zie je niet veel doelpunten terugkomen, maar in voorbereidend werk was hij cruciaal. Zijn inzicht bracht prachtige passes en talloze (voor-)assists voort. Luuk de Jong scoorde ontzettend veel, maar dat kwam zeker ook door de geweldige passes van Veerman die ook ieder dood spelmoment gevaarlijk maakte met zijn trap. Een speler die PSV deze zomer waarschijnlijk gaat verlaten als één van de beste van het seizoen.

Peter Bosz plotseling in tranen tijdens titelfeest PSV: 'Hij hoort hier bij te zijn' Trainer Peter Bosz was zondagmiddag emotioneel toen het ging over de landstitel die hij met PSV haalde. Tijdens zijn toch nog kritische geluid over de slechte wedstrijd van zijn ploeg, brak hij ineens toen het over zijn technische staf ging.

Guus Til: 7,5 - Wie naar de cijfers van Til kijkt, zal hem niet direct als één van de belangrijke spelers van PSV neerzetten. Toch is hij dat wel degelijk. Hij is niet de flamboyante 10 die iedereen graag wil zien. Maar zijn loopacties, het onvermoeibare druk zetten en zijn doelpunten zorgen ervoor dat hij een stille kracht van PSV is. Ook dit seizoen was hij weer belangrijk. Een pluim voor Til.

Ismael Saibari: 6,5 - Het zou het seizoen zijn waarin dit talent zou doorbreken in PSV 1. Helaas voor hem raakte hij in de tweede seizoenshelft geblesseerd. Ondanks dat was hij in de eerste seizoenshelft en in de Champions League belangrijk voor PSV. In 28 wedstrijden was hij betrokken bij 13 doelpunten. Vooral in de wedstrijd tegen Arsenal in Londen liet hij zien wat hij kan, PSV gaat veel plezier aan hem beleven.

Malik Tillman: 7,5 - De bescheiden en verlegen Amerikaan stond dit jaar op meerdere posities bij PSV. Bij vlagen liet dit jonge talent zien dat hij enorm veel in zijn mars heeft. Op 10 kwam hij het beste uit de voeten door ingenieuze, beslissende passes, maar op de geïmproviseerde rechtsbuitenpositie kwam hij goed uit de verf. Als hij consistent kan zijn in zijn niveau is het maar de vraag of PSV hem wel kan overnemen van Bayern.

Johan Bakayoko: 7,5 - De Belgische buitenspeler was een zekerheidje dit seizoen bij PSV. Hij speelde samen met Luuk de Jong de meeste wedstrijden. Het pas 20-jarige talent kan heel veel, dat liet hij in de laatste wedstrijden weer zien. Daarin was hij ontketend en toonde hij zijn potentieel. Hij kan hij kan komend seizoen al stappen zetten naar grote clubs maar een extra jaar bij PSV zou hem niet misstaan.

Johan Bakayoko / Pro Shots

Hirving Lozano 6: De terugkeer van Hirving Lozano bij PSV is nog niet wat men ervan had verwacht. Hij speelde uiteindelijk behoorlijk wat wedstrijden, maar dat kwam vooral door de blessure van Noa Lang. In het begin van het seizoen leek hij de oude Chucky te zijn, maar na een blessure in december kwam hij niet lekker meer in vorm.

Luuk de Jong: 8,5 - Op 33-jarige leeftijd de topscorer van het seizoen worden én kampioen worden met je ploeg. Dat is absoluut niet voor iedereen weggelegd, wel voor PSV-aanvoerder Luuk de Jong. Als De Jong in vorm was, dan was PSV in vorm en dat was hij gelukkig vrijwel het hele seizoen. Hij was de belangrijkste man in dit kampioenenteam en heeft zijn team zowel als leider als doelpuntenmachine naar dit kampioenschap geleid.