Sébastien Haller geeft PSV-beul Borussia Dortmund hoop ondanks nederlaag bij Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League met 2-1 gewonnen van Borussia Dortmund. In eigen huis waren de Madrilenen lange tijd veel sterker, maar dankzij Sébastien Haller mogen de Duitsers nog altijd hopen op een plek in de halve finales. De return is volgende week dinsdag in Dortmund.

Atlético Madrid moest het zonder Memphis Depay doen, want de Nederlander raakte afgelopen weekend geblesseerd tijdens een training en ligt er wekenlang uit. Bij Dortmund, dat in de vorige ronde PSV uitschakelde, ontbrak Donyell Malen ook met een blessure. Daardoor was Ian Maatsen de enige Nederlander op het veld in Madrid en hij speelde een hoofdrol in de openingsfase.

Sterke start Atlético Madrid

Atlético begon namelijk furieus aan het duel en Dortmund wist niet wat het daarmee aan moest. Al in de tweede minuut kon Alvaro Morata zo doorlopen richting het doel van de Duitsers, maar dankzij een geweldige ingreep van Maatsen bleef het bij 0-0. Even later was het echter alsnog raak en opnieuw speelde de Nederlander een hoofdrol. Maar dit keer een negatieve.

Dortmund-keeper Gregor Kobel speelde Maatsen in, maar deed dat op zo'n manier dat de linksback daar helemaal niets mee kon. Zijn pass belandde voor de voeten van Rodrigo de Paul en die wist wel raad met het cadeautje: 1-0.

Rodrigo De Paul pakt cadeautje Ian Maatsen uit: 1-0 Atlético Atlético Madrid is lekker begonnen aan de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Al na vijf minuten scoorde Rodrigo De Paul op aangeven van Ian Maatsen. De Nederlander leverde de bal zo in bij de Argentijn, die het vervolgens afrondde, al werd Maatsen ook niet heel lekker aangespeeld.

Dortmund kreeg maar geen grip op Atlético en de 2-0 was onvermijdelijk. Na een half uur was het eindelijk zo ver. Miscommunicatie achterin bij de Duitsers zorgde voor balverlies op de eigen helft en na een prachtig wippertje van Antoine Griezmann kon Samuel Lino de bal binnenschuiven.

Dortmund toont veerkracht

Atlético dook met die voorsprong de rust in en de fans van de thuisploeg zullen zich geen moment zorgen hebben gemaakt na de eerste helft. Toch werd het nog enorm bibberen, want in de tweede helft leek de tank wel leeg bij het team van Diego Simeone. Dortmund kwam steeds beter in de wedstrijd en de Spanjaarden werden teruggedrukt.

Hele grote kansen bleven lang uit, maar tien minuten voor het einde deden de Duitsers toch iets terug. Na een vlotte aanval bezorgde Julian Brandt de bal met wat geluk voor de voeten van Haller. De Ivoriaanse oud-speler van Ajax en FC Utrecht twijfelde geen moment en maakte de aansluitingstreffer.

Dortmund was daarna nog dicht bij de 2-2, maar de Spanjaarden werden gered door de lat bij een afstandsknal van Jamie Bynoe-Gittens en een kopbal van Brandt in de slotseconde van het duel.

Sébastien Haller zorgt voor aansluitingstreffer Borussia Dortmund Borussia Dortmund mag nog hopen op een vervolg in de Champions League. Sébastien Haller bracht de Duitsers terug in de wedstrijd tegen Atlético Madrid.

Return

Dortmund leeft ondanks de kansloze eerste helft dus nog altijd en kan volgende week dinsdag thuis gaan proberen om de achterstand weg te poetsen. Atlético zal daar een voorsprong verdedigen en laat dat nu net een specialiteit van de ploeg van Simeone zijn.