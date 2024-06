Slaapverwekkend Engeland komt op EK goed weg tegen Denemarken

Engeland zal een heel stuk beter moeten voetballen, wil het deze zomer Europees kampioen worden. In de tweede groepswedstrijd van het EK bleef het steken op een gelijkspel tegen Denemarken: 1-1. Dat was vooral te danken aan de laffe tactiek van bondscoach Gareth Southgate, voor wie het nog de billen bij elkaar knijpen was op het einde.

It's Coming Home klom al in de Engelse hitlijsten na de magere overwinning op Servië (1-0), maar zal na het duel met Denemarken wel wat minder worden gedraaid. Het was slap, traag en teleurstellend wat The Three Lions lieten zien tegen de Denen. En dat met dat spelersmateriaal. De drievoudige wissel in de 70e minuut van Southgate zei genoeg: Harry Kane, Bukayo Saka en Phil Foden eruit, voor Ollie Watkins, Jarrod Bowen en Eberechi Eze.

Engeland in de achteruit

In de 18e minuut kwam Engeland op voorsprong. Dat bleek achteraf gezien te vroeg. Tot die tijd speelde het brutaal naar voren, met druk op de Deense defensie. Daar kwam ook de goal uit. Kyle Walker zette goed door aan de rechterkant, veroverde de bal en legde de bal voor op Kane. Via de kluts kwam de bal voor de voeten van de topspits, die daar wel raad mee wist: 1-0 voor Engeland.

Maar in plaats van door te drukken, ging Engeland vol in de achteruit. Iets dat vaker is gebeurd onder Southgate. De poppetjes stonden volgens statistici ook gemiddeld lager dan de eerste achttien minuten. Dat kwam Engeland duur te staan. Met een vuurpijl schoot Morten Hjulmand, speler van Sporting CP, de 1-1 binnen. Dat was tevens de ruststand.

Halverwege staat het 1-1 bij het EK-duel in Frankfurt. Harry Kane opende de score voor Engeland, een kwartier later volgde Morten Hjulmand met de Deense gelijkmaker 🏟️



Walking football

De analisten bij de BBC, Rio Ferdinand en Micah Richards, schrokken zich rot. Thomas Frank, de enige Deense gast, loofde vooral het spel van zijn thuisland. En terecht. Denemarken hield Engeland in de tang, ook na rust. Dat kwam vooral door het statische spel van de Engelsen, die nauwelijks diepte zochten achter de laatste lijn van Denemarken.

Watkins, Bowen en Eze moesten daarvoor zorgen. Maar wie goals verwachtte, kwam bedrogen uit. Sterker nog: Denemarken was aan de andere kant nog een paar keer dichtbij. Engeland-keeper Jordan Pickford moest enkele keren handelend optreden en Pierre-Emile Højbjergs poging zoefde langs de kruising. Dus bleef het bij 1-1.

Koploper in Groep C

Engeland blijft door het gelijkspel wel koploper in Groep C, met vier punten uit twee duels. Denemarken en Slovenië volgen met twee punten, Servië heeft er eentje. Dinsdag is de laatste speelronde met Engeland - Slovenië en Denemarken - Servië.

