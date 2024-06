Uitslagen en eindstand EK 2024, groep C | Engeland groepswinnaar, gele kaart assistent-trainer beslist tweede plek

Engeland is een van de grote favorieten voor de winst van het EK en dus ging iedereen er vanuit dat de ploeg van Gareth Southgate met gemak groep C zal overleven. Dat lukte, al ging het lang niet zo overtuigend als werd verwacht.

Engeland zal zich in Duitsland willen revancheren voor de verloren finale op het eigen Wembley tijdens het vorige EK. Opvallend genoeg jagen The Three Lions nog altijd op de eerste Europese titel in de geschiedenis. Wel werd het in 1966 al eens wereldkampioen. Aan de hand van sterren als Jude Bellingham, Harry Kane en Phil Foden moet het deze zomer eindelijk gaan gebeuren.

Engeland wint Groep C op EK en speelt niet tegen Nederland, maar tegen Slowakije in achtste finale Het zou goed kunnen dat Engeland de tegenstander van Oranje wordt in de achtste finales van het EK voetbal. De Engelsen eindigden bovenaan in Groep C, door dinsdagavond met 0-0 gelijk te spelen tegen Slovenië.

Engeland, Denemarken én Slovenië door

Engeland won de groep en is daardoor de volgende tegenstander van Slowakije in de achtste finale. Daarachter werd het bijzonder spannend tussen Denemarken en Slovenië. Na drie duels eindigden de twee landen exact gelijk in punten en doelsaldo. Het aantal kaarten leek ook gelijk, maar een gele prent voor de assistent-trainer van de Slovenen besliste de stand in Deens voordeel. Zij werden tweede en treffen daarom Duitsland in de volgende ronde. Slovenië neemt het op tegen Portugal.

Nieuwe plottwist in Groep C: Denemarken tweede op basis van stomme gele kaart Slovenië Denemarken en Slovenië eindigden dinsdagavond in de afsluitende groepswedstrijden exact gelijk. Dat had niemand verwacht, maar gelukkig was de UEFA op alles voorbereid en kon het verschil in Groep C alsnog bepaald worden op basis van gele kaarten, al was er wereldwijd een hoop onduidelijkheid over.

