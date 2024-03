'Of het moet zo walgelijk zijn...': Bij Vandaag Inside staan ze vierkant achter Memphis Depay

Memphis Depay was deze week duidelijk op de vragen of hij zijn vriend Quincy Promes wel moet blijven steunen na diens veroordeling voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. De mannen en vrouw aan tafel bij Vandaag Inside snapten dinsdagavond het statement van de voetballer wel.

Memphis laat zijn vrienden en familie niet vallen, ook als ze foute dingen doen. Daarmee wilde de voetballer van het Nederlands elftal ook weer niet zeggen dat hij alles goedpraat wat zijn vrienden doen. Bondscoach Ronald Koeman adviseerde hem om weg te blijven van openlijke steunbetuigingen.

'Mijn broer heeft ook tien jaar vastgezeten': Memphis Depay spreekt zich uit over kwestie Quincy Promes Quincy Promes is ook in Zeist, waar het Nederlands elftal bij elkaar is gekomen voor twee oefenwedstrijden, een hot topic. Vooral Memphis Depay krijgt veel vragen over 'zijn vriend': "Ik zal mijn vrienden en familie nooit laten vallen."

Vooral het feit dat Memphis zich achter zijn vrienden schaart, kan Johan Derksen, René van der Gijp en Hélène Hendriks wel bekoren. Zij bespraken de woorden van de aanvaller tijdens Vandaag Inside. "Ik vind dat goed. Ik vind dat je inderdaad je vrienden niet zomaar laat vallen", was Hendriks duidelijk. "Betekent natuurlijk ook niet dat je alles goed moet praten wat ze doen. Eigenlijk precies zoals Memphis het zei."

'Kinderporno, afschuwelijke moorden'

"Wat hij zei tegen Noa daar sta ik helemaal achter. Je vrienden laat je absoluut niet vallen. Of het moet dan zo walgelijk zijn, maar dan heb ik het over een next level categorie." Zoals? "Kinderporno, afschuwelijke moorden", gaf Hendriks aan. Johan Derksen was het met haar eens. "Als je in de stront zit - en Promes zit in de stront - dan zijn je vrienden de enigen die je nog steunen."

Van der Gijp had er iets meer moeite mee, maar vooral de manier waarop Memphis en zijn leeftijdsgenoten praten. "Ik kan daar niet naar luisteren. Ook niet naar Georginio Wijnaldum", zei Gijp. Wat hij er precies mee bedoelt, maakt hij niet duidelijk.