Spaanse bondscoach wil met 'briljante generatie' geschiedenis schrijven op EK

Spanje speelt zondag de finale van het EK tegen Engeland. De Spanjaarden zijn gezien de rest van het toernooi favoriet voor de Europese titel. Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje hoopt geschiedenis te schrijven met een generatie die hij betiteld als 'briljant'.

"Dit is een briljante generatie. Veel spelers waren succesvol in de jeugdelftallen en dat belooft meestal veel goeds", verklaarde de 63-jarige coach een dag voor de eindstrijd in Berlijn. "We hebben ook al geschiedenis geschreven op weg naar de finale", zei De la Fuente tijdens een persconferentie. "Ik heb vertrouwen in een geweldige toekomst."

Spanje op weg naar record

Spanje is recordhouder met drie eindzeges op EK's (1964, 2008 en 2012), een record dat het land nu nog deelt met (West-)Duitsland. De huidige ploeg heeft minder sterspelers dan de vorige generatie, maar heeft met onder anderen Nico Williams en de zaterdag pas 17 jaar geworden Lamine Yamal ook de nodige blikvangers. De absolute vedette is Manchester City-middenvelder Rodri, die nauwelijks wat verkeerd doet.

Gareth Southgate verloor ín Nederland al eens een Europese finale van deze Spaans international Gareth Southgate staat zondag in zijn tweede finale als bondscoach van Engeland. De eerste, in 2021, verloor hij op eigen terrein na strafschoppen van Italië. Zondag wacht een herkansing, al moet Southgate dan wel af zien te rekenen met een speler die hem eerder in een Europese finale de baas was.

Spanje versloeg in de groepsfase onder meer Kroatië en titelverdediger Italië, waarna in de laatste twee wedstrijden gastland Duitsland en Frankrijk werden uitgeschakeld. Ondanks de indrukwekkende prestaties denkt De la Fuente dat de finale tegen Engeland 'enorm in balans' zal zijn.

Cruijffiaanse uitspraak

"De ploeg die erin slaagt om zijn wil op te leggen en minder fouten maakt, zal winnen", wist de bondscoach. "Maar je kan ook één losse wedstrijd winnen terwijl je slechter speelt dan je tegenstander. We moeten enorm geconcentreerd zijn, geen fouten maken en onze kansen benutten."

