Gareth Southgate verloor ín Nederland al eens een Europese finale van deze Spaans international

Gareth Southgate staat zondag in zijn tweede finale als bondscoach van Engeland. De eerste, in 2021, verloor hij op eigen terrein na strafschoppen van Italië. Zondag wacht een herkansing, al moet Southgate dan wel af zien te rekenen met een speler die hem eerder in een Europese finale de baas was.

Daarvoor moeten we terug naar 2006, naar het Philips Stadion om precies te zijn. Southgate zat in zijn nadagen van zijn carrière toen hij met Middlesbrough de finale van de UEFA Cup (inmiddels Europa Cup) speelde. De Engelsman zal er weinig goede herinneringen aan bewaren, want hij verloor de finale kansloos met 4-0 van Sevilla. Daar speelde op rechtsmidden de toen twintigjarige Jesús Navas.

Overigens stond ook Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink, de assistent van Southgate dit EK, aan de aftrap, evenals landgenoot George Boateng. Enzo Maresca, de nieuwe trainer van Chelsea, was de Man of the Match met twee goals. Luís Fabiano en Frédéric Kanoute maakten de andere treffers.

Tijd voor revanche?

"Ik geloof niet in sprookjes, maar ik geloof wel in dromen", zei Southgate daags voor de finale van het EK tegen Spanje. "Als je dromen wil verwezenlijken, dan wil je een duidelijk beeld hebben van wat je aan het einde ervan ziet." Hopelijk voor Southgate is dat niet weer Jesús Navas (38) met de beker en hij met lege handen. Navas speelde de halve finale tegen Frankrijk door een schorsing van Dani Carvajal, de verwachting is dat hij tegen Engeland niet in actie komt.

England won tot op heden één eindtoernooi, het WK van 1966 in eigen land, maar was er de laatste jaren een paar keer dichtbij. De ploeg werd in de halve finale van het WK in 2018 na een verlenging uitgeschakeld door Kroatië en verloor op het EK in 2021 na strafschoppen de finale tegen Italië

