Themesong van Nations League is geschreven en uitgevoerd door Nederlanders

De Nations League heeft een heuse themesong. Misschien is dat niet het meest interessante rondom het toernooi, maar wist je dat het nummer een zwaar Nederlands stempel heeft?

De Europese voetbalbond UEFA lanceerde in 2018 de Nations League. De landencompetitie moest het aantal oefenduels verminderen. Inmiddels zijn er drie edities geweest: Portugal, Frankrijk en Spanje konden een titel in hun vitrine bijzetten. Wie weet werden de spelers opgezweept door de themesong.

In 2018 zette de UEFA deze 'UEFA Nations League Anthem' op YouTube. Het is een orkestrale compositie, een beetje in de sfeer van het Champions League-thema. In het refrein zingt het koor dit in het Latijn: 'Una! Certa! Praesta! Vince!' Oftewel: verenigen, strijden, leiden en winnen.

Giorgio Tuinfort en Franck van der Heijden

De componisten van het anthem zijn Giorgio Tuinfort en Franck van der Heijden. Het stuk is uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest. De Surinaams-Nederlandse Tuinfort werkt vaker voor de UEFA. Hij tekende bijvoorbeeld voor de muziek rondom Euro 2020. In de popwereld schreef hij voor de groten der aarde, zoals Gwen Stefani, Michael Jackson, Sia, Rihanna en Lady Gaga. Componist Van der Heijden werkte samen met onder meer het Metropole Orkest en ook hij komt vaker over de vloer bij de UEFA. In 2016 arrangeerde hij de orkestrale versie van de themesong voor Euro 2016, 'This one’s for you'.