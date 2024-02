Nederlands elftal treft Duitsland, Hongarije en Bosnië en Herzegovina in Nations League: 'Had zwaarder gekund'

Het Nederlands elftal weet welke landen het gaat treffen in de komende editie van de Nations League. Bij de loting van donderdag kwamen Duitsland, Hongarije en Bosnië en Herzegovina uit de bus als tegenstander. Bondscoach Ronald Koeman noemde het na afloop 'een goede loting'.

"Het had zwaarder gekund", zei Koeman tegen de NOS. Toch wil hij de tegenstanders niet onderschatten: "Bosnië en Hongarije zijn niet voor niets in de hoogste divisie gekomen. Op het eerste gezicht zijn wij en Duitsland de sterkste landen, maar dat moeten we laten zien."

Loting Nations League

Oranje zit in de hoogste competitie (League A) ingedeeld. De zestien landen in deze divisie zijn verdeeld over vier groepen. Op papier is groep A2 de poule des doods. Toplanden Italië, België en Frankrijk nemen het daarin tegen elkaar op. Israël had pech en werd als laatste land aan die groep toegevoegd. Dit is de hele loting van divisie A:

Groep A1: Kroatië, Portugal, Polen, Schotland

Groep A2: Italië, België, Frankrijk, Israël

Groep A3: Nederland, Hongarije, Duitsland, Bosnië en Herzegovina

Groep A4: Spanje, Denemarken, Zwitserland, Servië

Tegenstanders Oranje

Bondscoach Ronald Koeman zat in de zaal en zag niet voor het eerst Duitsland in dezelfde groep als Oranje belanden. Bij de eerste editie van de Nations League eindigde Oranje onder zijn leiding als eerste in een groep met de Duitsers. Ook in de kwalificatie voor het EK van 2020, dat later werd uitgesteld naar 2021 vanwege het coronavirus, troffen beide landen elkaar. Nederland en Duitsland spelen komende maand ook een oefenwedstrijd tegen elkaar als voorbereiding op het EK van komende zomer.

Hongarije en Bosnië en Herzegovina zijn minder bekende tegenstanders voor Oranje. De laatste keer dat Nederland de Hongaren trof was tijdens de kwalificatie voor het WK van 2014. Toen won Oranje beide wedstrijden ruim: 4-1 en 8-1. Tegen Bosnië speelde Nederland nog maar twee keer: in 2020 tijdens de Nations League. Onder bondscoach Frank de Boer werd het uit 0-0 en won Nederland in Amsterdam met 3-1.

Nieuwe opzet

De Nations League heeft dit jaar een nieuwe opzet. Normaal gesproken streden de vier groepswinnaars uit divisie A bij de Final Four om de beker. Sinds deze editie zijn er ook kwartfinales en die bestaan uit een thuis- en een uitwedstrijd. De groepswinnaars spelen tegen een nummer twee van de andere poule.

Net zoals in voorgaande jaren degradeert de nummer vier uit elke groep naar een niveau lager. De nummer drie was normaal gesproken veilig, maar dat is niet meer het geval. De nummers drie spelen een play-off om promotie/degradatie tegen de nummer twee uit een groep in divisie B. Dat kan zomaar Engeland zijn, want dat sterke land degradeerde bij de vorige editie van het toernooi uit divisie A.

Overige divisies

De UEFA deed naast de loting voor de hoogste divisie ook de loting voor de drie andere divisies. Dat leverde de volgende groepen op.



Divisie B

Groep B1: Tsjechië, Oekraïne, Albanië, Georgië

Groep B2: Engeland, Finland, Ierland, Griekenland

Groep B3: Oostenrijk, Noorwegen, Slovenië, Kazachstan

Groep B4: Wales, IJsland, Montenegro, Turkije



Divisie C

Groep C1: Zweden, Azerbeidzjan, Slowakije, Estland

Groep C2: Roemenië, Kosovo, Cyprus, Litouwen/Gibraltar

Groep C3: Luxemburg, Bulgarije, Noord-Ierland, Belarus

Groep C4: Armenië, Faeröer Eilanden, Noord-Macedonië, Letland



Divisie D:

Groep D1: Litouwen/Gibraltar, San Marino, Liechtenstein

Groep D2: Moldavië, Malta, Andorra

Programma Nations League

Speelronde 1: 5 t/m 7 september 2024

Speelronde 2: 8 t/m 10 september 2024

Speelronde 3: 10 t/m 12 oktober 2024

Speelronde 4: 13 t/m 15 oktober 2024

Speelronde 5: 14 t/m 16 november 2024

Speelronde 6: 17 t/m 19 november 2024

Kwartfinales/play-offs: 20 en 23 maart 2025



Final Four

Halve finales: 4 en 5 juni 2025

Finale: 8 juni 2025

Vorige editie

In de 2022/2023-editie schopte Nederland het tot de Final Four. Oranje werd eerste in een poule met België, Polen en Wales. Bij de Final Four was eerst Kroatië met 4-2 te sterk in de halve finale, waarna Italië ook nog de troostfinale van Nederland won: 3-2. Spanje won de Nations League uiteindelijk. Het toernooi werd gehouden ín Nederland.

Het was niet de eerste keer dat Nederland het tot de Final Four schopte. Bij de eerste editie, in 2018/2019, verloor het de finale van Portugal. Tussendoor won ook Frankrijk nog een keer de Nations League. Het toernooi wordt gehouden in de jaren dat er geen EK of WK op het programma staat, om te voorkomen dat landen 'doelloze' oefenwedstrijden spelen.

EK 2024

Voordat de Nations League begint, staat in de zomer eerst het EK 2024 op het programma in Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman kraakt nu al zijn hoofd over de opstelling. Ajax-spits Brian Brobbey verkeert in topvorm en maakt volgens de bondscoach een aardige kans om in de basis te komen.

WK-kwalificatie

Na het EK begint ook weer de kwalificatie voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De wedstrijden in de Nations League worden tussendoor gevoetbald. Het is voor Oranje wel belangrijk om de groep te winnen van de Nations League, want daarmee verzekert het zich van een plekje in de play-offs van de WK-kwalificatie. Dat is van belang als Nederland zich niet via de normale kwalificatiereeks weet te plaatsen.