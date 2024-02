Thomas Beelen legt de vinger op de zere plek bij Feyenoord: 'Daarom liep het niet tegen FC Groningen'

Thomas Beelen speelde een soort van hoofdrol in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen. De verdediger van Feyenoord was ongelukkig omdat de 0-1 van Groningen via hem in de goal viel. Hij gaf een compliment aan de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie.

Het zomaar anders kunnen lopen voor Feyenoord, dat ondanks een slechte eerste helft toch een plekje in de bekerfinale boekte met een 2-1 zege op FC Groningen. De bezoekers speelden een uitstekende eerste helft en had kansen om de verdiende voorsprong uit te breiden. "FC Groningen deed het goed", zei Beelen na afloop eerlijk tegen ESPN.

"Groningen verstoorde ons goed. Ze zetten goed druk op ons. Maar, we leverden ook te weinig energie in de eerste helft. Daarom liep het niet. Maar uiteindelijk moet je zo'n halve finale 'gewoon' winnen en dat doen we. Dat is het belangrijkste. In de tweede helft leverden we veel meer energie en dat heeft het verschil gemaakt."

'Ziet er niet goed uit'

Beelen veranderde het schot van Laros Duarte van richting in de eerste helft, waardoor zijn keeper Timon Wellenreuther kansloos was en FC Groningen op 0-1 kwam. "Ik heb het nog niet goed teruggezien, dus...", begon Beelen. ESPN liet vervolgens meteen de goal zien. "Oh, dit ziet er niet goed uit. Ik probeerde m'n benen dicht te doen, maar dat ging dus niet helemaal lekker."

Beelen probeerde ook een verklaring te zoeken voor het stroperige spel van Feyenoord de laatste weken. De resultaten vallen niet eens zo erg tegen, maar het spel is er een stuk minder op geworden. "Het drukke schema is geen excuus waarom het minder gaat, maar we spelen wel veel wedstrijden. Dan kan het niet altijd even goed zijn. Maar we zijn blij dat we niet hoeven te verlengen, dat was ook niet goed voor de benen geweest."