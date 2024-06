Tijjani Reijnders sluit helemaal 'up to date' aan bij Oranje: 'Daar luister ik zeker ook naar'

Tijjani Reijnders gaat met een goed gevoel richting het EK voetbal, zo vertelde hij zondag tijdens de persconferentie in aanloop naar het oefenduel met IJsland (maandag 20.45 uur). De middenvelder van AC Milan sloot later aan bij Oranje, maar is volledig bijgepraat. "Ik ben helemaal up to date."

Het is Reijnders eerste eindtoernooi en er zijn een aantal spelers binnen Oranje met meer ervaring. Die jongens kunnen volgens Reijnders hun ervaringen goed delen. "Daar praat je af en toe over aan de eettafel. Ik denk ook dat die jongens goed te horen zijn in de kleedkamers tijdens het toernooi." De namen van Memphis Depay, Daley Blind en Virgil van Dijk worden vervolgens genoemd. Bij de laatstgenoemde speler zei Reijnders: "Daar luister ik zelf ook zeker naar."

Van AZ naar AC Milan

Bij AC Milan deed Reijnders het afgelopen seizoen erg goed en was hij een vaste kracht bij de Italianen. Hij hoopt dan ook dat hij deze lijn kan voortzetten tijdens het EK in Duitsland. Van de 114 wedstrijden heeft Reijnders er 112 gespeeld, en dat is fysiek en mentaal een zware taak. Hierop antwoordde Reijnders het volgende: "Voetbal is mijn favoriete spelletje, elke wedstrijd heb ik ook weer zin om te spelen."

Overigens heeft Reijnders na zijn korte trip met AC Milan naar Australië geen last van een jetlag. De Oranje-international hield het Nederlandse ritme aan en ging pas diep in de nacht slapen, vertelde hij op een persconferentie in Zeist. "Ik heb op mijn kamer veel series gekeken en bleef dan op tot een uurtje of vier, vijf. Er waren meerdere spelers die dat deden. Ik voel me nu fris en fruitig." Hij kreeg van Koeman ook wat extra dagen vrij en hoefde zich pas vrijdag te melden. "Dat is wel goed voor mij geweest, zo kon ik bijkomen van mijn trip."

Uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland

Oranje speelt maandagavond de uitwaaiwedstrijd tegen IJsland. Een dag later vertrekt Oranje naar Wolfsburg, waar het verblijft in het Ritz Carlton Hotel. Na vijf nachten in dit heerlijke hotel, zullen de mannen hun eerste wedstrijd voor het EK 2024 moeten spelen tegen Polen.

