Frenkie de Jong aanwezig bij laatste training Oranje: Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders ook aangesloten

De laatste training van Oranje voor het uitzwaaiduel met Canada heeft de voltallige selectie in ieder geval de warming-up gedaan.. Vrijdag kwamen Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners aan en ook Frenkie de Jong was tijdens het opwarmen te zien. Dat is voor het eerst deze voorbereiding.

Bondscoach Ronald Koeman zal blij zijn met deze ontwikkeling. Er wordt nog altijd geen datum op de terugkeer van Frenkie de Jong geplakt maar dat hij in ieder geval weer op het veld staat, moet een goed teken zijn. De middenvelder, geblesseerd aan zijn enkel, gaf vrijdag bij Wij Houden Van Oranje aan dat hij er dag en nacht mee bezig is. "Zelfs als ik 's nachts wakker word, check ik hoe het met mijn enkel gaat."

Warming-up meedoen

De warming-up deed Frenkie mee net als Reijnders en Koopmeiners. Zij kwamen vrijdag terug van verplichtingen met de club en gaan minuten maken tegen Canada. Dat vertelde Koeman op de persconferentie van afgelopen woensdag.

Memphis Depay

Nogal wat mensen vielen erover afgelopen donderdag, de haarband van Memphis. Op de training had de aanvaller deze weer aan. Memphis was bij de Oranjezomer openhartig. Hij deelde dat hij schildert en liet een kunstwerk van hem zien. Daarop was een neus afgebeeld, waar een bijzonder verhaal achter zat. "Ik werd vroeger veel gepest vanwege mijn neus", legde hij uit.

Dat hij de band op had zorgde voor veel kritiek, maar ondertussen is die storm wel weer gaan liggen. Niemand keek er raar van op dat hij hem aan had op de training, zoals het hoort.

Persconferentie

Later op de zondag zal er een persconferentie zijn in Zeist in aanloop naar de wedstrijd tegen Canada. Bij de laatste persconferentie voor het Nederlands elftal in eigen land schuiven Koeman en Reijnders aan. Dinsdagmorgen vertrekt de selectie naar Wolfsburg, waar het verblijft in het Ritz Carlton Hotel.