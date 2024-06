Ronald Koeman ziet tandem met Jeremie Frimpong en Denzel Dumfries wel zitten: 'Met een beetje voetbalverstand...'

Ronald Koeman blikte vooruit op de laatste oefenwedstrijd van Oranje voor het EK in Duitsland. Maandag speelt Nederland tegen Canada en volgens de bondscoach kan men dan de opstelling wel intekenen. "Als je een beetje voetbalverstand hebt, dan kan je het wel invullen. Ik heb al met wat shirtjes, nummers en dat soort dingen gespeeld", zei de bondscoach.

Het gaat goed met het Nederlands elftal, vertelde Ronald Koeman op de persconferentie. De spelers zijn fit, de selectie is compleet en Frenkie de Jong trainde mee. "Hij trainde mee, gister ook al trouwens. “Hij kan nog niet alles doen. We hebben hem gebruikt als neutrale man in positie- en partijspel. Om hem uit de duels te halen, maar wel dat hij onderdeel van de groep is. Volgende stap is gezet, maar nog niet de stap om wedstrijden te spelen. Het loopt allemaal nog altijd volgens planning."

Opstelling Oranje op EK

De opstelling zal maandag bekend worden, zegt Koeman. "Als je een beetje voetbalverstand hebt, dan kan je het wel invullen. Ik heb al met wat shirtjes, nummers en dat soort dingen gespeeld." Donderdag speelde Jeremie Frimpong op rechtsbuiten met Geertruida erachter. Er wordt veel gesproken over óf Frimpong óf Dumfries. Maar volgens Koeman kan allebei ook prima.

"Het koppeltje Geertruida, Frimpong was erg goed. Omdat Geertruida gewend is binnen te spelen bij zijn club. Ik denk nog steeds dat als we het met Denzel bespreken, hij dat zou kunnen. Dat hebben we nog niet eerder gezien, maar daar zijn ook trainingen voor om dit neer te zetten", legde Koeman uit. "Frimpong kan als een soort rechtsbuiten spelen, dat is een extra optie. Dat kan óók met Dumfries erachter."

Haarband Memphis Depay

Zondag kwam Depay wederom met de haarband het veld op, iets waar Nederland behoorlijk over was gevallen. Ronald Koeman heeft met de spits erover gesproken. Niet per se over het dragen maar wel over de manier waarop het aangekondigd werd, vrij laat. "Ik werd er een beetje door verrast, dat vind ik niet zo fijn. Maar ik vind het niet erg dat hij het had. Hij trainde er ook mee, dat is prima."

Koeman gaf eerder aan dat hij een bepaalde eigenwijsheid ervaart in de groep. Dat is wel iets dat hij kan waarderen. "Er zit op een gezonde manier eigenwijsheid, hoe ze met elkaar zijn en doen. Dat zie je ook op trainingen. Het is niet altijd het juiste moment voor een actie, maar ze doen dat toch. Ze zijn creatief en dan ook eigenwijs. Geef mij die bal maar, denken zij."

