Tom Beugelsdijk laat bij amateurs van zich horen met krankzinnige zaag tegen oude ploeg

Tom Beugelsdijk zit na zijn vertrek bij Helmond Sport zonder profclub, maar hij voetbalt nog altijd bij Scheveningen. De verdediger is er niet echt rustiger op geworden en maakte afgelopen weekend tegen Jong Sparta weer een bikkelharde overtreding.

Met een grove schop op een aanvaller zorgde hij voor flink wat verbazing langs de zijkant. Beugelsdijk ontsnapte aan een rode kaart, aangezien hij slechts geel kreeg. Aan de reacties onder de video is al te zien dat de fans het daar nou niet echt mee eens zijn.

Geen club