Twijfelgeval Jordan Henderson traint (als enige in korte broek) gewoon mee met Ajax voor Bodø-uit

Jordan Henderson is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Bodø/Glimt. Dat zei trainer John van 't Schip voor de afsluitende training tegen ESPN. Er moest gekeken worden of Henderson de laatste test zou doorstaan. De Engelsman begon in ieder geval als enige in korte broek aan de laatste training voor de wedstrijd tegen Bodø.

"We hebben wel een paar spelers bij wie we moeten aankijken hoe het gaat tijdens de training van vanavond", sprak Van 't Schip woensdag voor de training bij ESPN . "Onder anderen Henderson. Die had zondag natuurlijk ook al wat last."

John van 't Schip neemt Martha niet mee naar Bodø/Glimt: 'Zijn geen liefdadigheidsinstelling' Ajax moet het in de poolcirkel, daar waar FK Bodø/Glimt zijn thuiswedstrijden op kunstgras afwerkt, stellen zonder Ar'Jany Martha. Een bewuste keuze, zo laat trainer John van 't Schip bij de vooruitblikkende persconferentie weten: "We zijn geen liefdadigheidsinstelling".

Van 't Schip heeft wel Steven Berghuis terug. "Steven is een belangrijke speler voor ons, ook de aanvoerder. Ik ben blij dat hij weer terug is. Hij heeft goed kunnen trainen de afgelopen dagen. Hij heeft de afgelopen maanden laten zien dat hij een groot aandeel heeft in het aanvallende gedeelte. Ook met het maken van goals zelf."