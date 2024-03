Vader Santiago Giménez verklapt interesse Real Madrid in Feyenoord-spits

Christian Giménez, de vader en tevens zaakwaarnemer van Feyenoorder Santiago Giménez, heeft zich uitgelaten over de gïnteresseerde clubs in zijn zoon. Zo zo Real Madrid de spits willen hebben, maar ook andere grote clubs zitten achter de Mexicaan aan.

Aan Mexicaanse journalist David Faitelson vertelt Giménez senior dat Real Madrid geïnteressert is in zijn zoon, al ziet hij liever dat de Feyenoorder eerst nog een tussenstap maakt. "'Real is overigens niet de enige topclub die hem heeft benaderd, er zijn er meerdere, maar er zijn nog geen specifieke aanbiedingen."

De Duitse competitie is een boeiende, belangrijke markt voor leren en groeien. Daar is het voetbal verdedigend beter, dus Santiago zou zich daar goed kunnen ontwikkelen. Het Engelse voetbal is directer, en het Spaanse combineert die facetten. In Italië heb je teams die over een paar maanden een nieuwe spits zullen zoeken", analyseert Christian Giménez de markt.

Napoli

Eén van die clubs lijkt Napoli te zijn. "Twee maanden om te redden wat er te redden valt en dan begint de revolutie", zo schrijft La Gazzetta dello Sport. Napoli staat momenteel op de zevende plek in de Serie A, met een achterstand van negen punten op een plaats die volgend seizoen Champions League-voetbal zal betekenen.

Er moet dus iets gebeuren in Zuid-Italië. Er wordt rekening gehouden met het vertrek van topspits Victor Osimhen en daar moet een waardig vervanger voor komen. Daarbij is Napoli uitgekomen in Rotterdam. Giménez is in de ogen van voorzitter Aurelio De Laurentiis de ideale opvolger van de Nigeriaan.

Transfersom

Dan moet Napoli wel een flinke transfersom gaan betalen. Volgens het Italiaanse medium wil Feyenoord 50 miljoen euro ontvangen voor de Mexicaanse spits. Bij een verkoop van Osimhen moet dat geen probleem zijn: Napoli mikt op 120 tot 130 miljoen voor de Nigeriaan. Ook Joshua Zirkzee wordt genoemd in Napels.