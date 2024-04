Verrassende wending in zoektocht Ajax naar nieuwe trainer: 'Serieuze gesprekken met Graham Potter'

Een aantal weken geleden leek er een streep te kunnen door de naam van Graham Potter als nieuwe trainer van Ajax, maar zijn komst blijkt toch nog tot de mogelijkheden te behoren. De Engelsman zou in gesprek zijn met de Amsterdammers en zich zelfs een dezer dagen in de hoofdstad gaan melden.

ESPN meldt woensdagavond dat Ajax in gesprek is met Graham Potter om vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer te worden. De trainer zou zich ergens deze week in Amsterdam melden. Ajax speelt woensdag tegen Excelsior en de kans is dus ook aanwezig dat Potter daar ook bij is.

Ajax is op zoek naar een nieuwe trainer na de bekendmaking dat John van 't Schip niet verder gaat na dit seizoen. Hij was de tijdelijke opvolger na het ontslag van Maurice Steijn eerder in het seizoen. Van 't Schip blijft wel voor de club behouden, maar krijgt volgend seizoen een andere rol.

Schorsing Kroes leek valkuil

Dat Ajax in gesprek is met Potter is opvallend, want twee weken geleden leek het erop dat een eventuele komst van de Engelsman was afgeketst. Dat zou te maken hebben gehad met de schorsing van Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur. Kroes werd vlak na zijn aanstelling op non-actief gezet vanwege het mogelijk handelen met voorkennis.

Ajax houdt donderdag een bijzondere ledenvergadering over de schorsing van Kroes. Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarrissen, zou daar de bestuursraad willen overtuigen van het feit dat Kroes ontslagen moet worden. De raad lijkt echter de kant van Kroes te hebben gekozen en dus is het nog onzeker welke beslissing er genomen gaat worden.

Michael van Praag wil Ajax-leden in crisisvergadering overtuigen van ontslag Alex Kroes Michael van Praag zal donderdag op een vervroegde vergadering met de leden van Ajax uitleggen waarom de raad van commissarissen Alex Kroes wil ontslaan. Er is bij de leden veel weerstand op die beslissing. De achterban van de Amsterdamse club blijft de geschorste algemeen directeur steunen. Volgens de rvc-voorzitter is hebben de leden een 'informatieachterstand' en moeten zij worden bijgepraat.

Potter was voor het laatst werkzaam bij Chelsea. Daar werd hij een jaar geleden ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Daarvoor was hij bij Brighton & Hove Albion wel erg succesvol. Potter begon zijn trainerscarrière bij het Zweedse Ostersund, waar hij van 2011 tot en met 2018 trainer was.

De Zweedse club speelde in de vierde divisie toen Potter daar aan de slag ging, maar onder zijn leiding promoveerde de club liefst drie keer. De Engelsman won met de club ook de beker en wist zelfs te overwinteren in de Europa League.