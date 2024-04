'Michael van Praag biedt excuses aan tijdens ledenvergadering Ajax voor afserveren Alex Kroes'

In Eindhoven is het kampioensfeest van PSV al losgebarsten. De ploeg van Peter Bosz kan later vanavond officieel kampioen worden als Feyenoord punten laat liggen tegen Go Ahead Eagles. PSV laat zelf geen spaan heel van Heerenveen en dus is het officieuze kampioenschap binnen. In Eindhoven is het feest inmiddels al losgebarsten.