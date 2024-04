Video | Dusan Tadic scoort wereldgoal vanaf vijftig meter voor Fenerbahçe

Dusan Tadic scoorde woensdagavond een prachtig doelpunt in de Turkse competitie. Op vijftig meter afstand van het doel verraste de oud-Ajacied de keeper van Adana Demirspor.

Fenerbahçe won het duel uiteindelijk met 4-2, met dank aan het fenomenale doelpunt van Tadic. Hij onderschepte de bal net over de middenlijn en besloot vanaf daar een schot te lossen. De keeper stond ver voor zijn doel en kwam te laat. Mario Balotelli scoorde in de eerste helft nog voor Adana Demirspor.

🤯 Dusan Tadic'den akıl dolu gol!



🚀 Orta sahadan ağları havalandırdı! #FBvADS pic.twitter.com/TLGtZWcRcv — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 3, 2024

Door de overwinning blijft Fenerbahçe Galatasaray in de nek hijgen in de titelstrijd. Het verschil in de Süper Lig is nu twee punten in het voordeel van Galatasaray. Zij spelen nog tegen Fenerbahçe in de voorlaatste speelronde van de competitie, waardoor beide ploegen alles in eigen hand hebben. De Turkse competitie telt nog zeven speelronden. Nummer drie Trabzonspor volgt op dertig punten van de twee topclubs.