Fenerbahçe stelt besluit over eventueel terugtrekken uit de Turkse Süper Lig uit

Fenerbahçe heeft in een statement bekend gemaakt de beslissing over een eventueel vertrek uit de Süper Lig uit te stellen tot de volgende Algemene Ledenvergadering. Naar aanleiding van de rellen die ontstonden na de wedstrijd tegen Trabzonspor overweegt de club uit de competitie te stappen.

"We vegen deze optie van tafel tot aan de volgende ledenvergadering over drie maanden", aldus president Ali Koç. Er werd echter nog een andere opvallende overweging gemaakt, namelijk of de ploeg wel de Turkse Supercup-finale tegen Galatasaray wel wil spelen aanstaande zondag, of dat de beloftenploeg er naartoe wordt gestuurd.

"Deze beslissing zal gemaakt worden via een stemming onder de supporters", stelt de club. De Supercup-finale werd in december op het laatste moment afgelast vanwege onenigheid tussen de twee clubs en de Saudische autoriteiten in Riyad, waar de finale gespeeld zou worden. Komende zondag zal de wedstrijd op neutraal terrein worden ingehaald, in het zuiden van Turkije.

Jayden Oosterwolde ontkent kopschop bij Turkse rellen: 'Vind niet dat wij schorsing verdienen' Voetballer Jayden Oosterwolde kwam afgelopen week groot in het nieuws. Niet vanwege een fantastische actie of een wereldgoal, maar vanwege de rellen tijdens Trabzanspor tegen Fenerbahce. De Nederlandse linksback doet nu zijn verhaal.

Het ging op 17 maart flink mis bij de Turkse wedstrijd tussen Trabzonspor en Fenerbahçe. Na de late winnende goal van de Belg Michy Batshuayi bestormden thuisfans het veld, met rellen tot gevolg. De Nederlander Jayden Oosterwolde deelde daarbij een kopschop uit.

Fenerbahçe reageerde woedend en kondigde een vergadering aan voor 2 april waarin de situatie besproken zou worden. De overweging om de club terug te trekken uit de Süper Lig stond daar op de agenda, maar dat besluit is dus uitgesteld.