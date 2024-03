Video | Verjaardag Ronald Koeman zorgt voor ongemakkelijke momenten bij Oranje

Ronald Koeman is 61 jaar oud geworden. De bondscoach is momenteel met zijn Oranje-selectie op voorbereiding op twee interlands en kreeg vanmorgen bij het ontbijt dan ook de nodige felicitaties van zijn spelers. Op sociale media deelt OnsOranje beelden van het heugelijke én wat ongemakkelijk ogende tafereel.

Op de beelden is te zien dat alles spelers Koeman in de ontbijtruimte de hand komen schudden. Sommige spelers lijken zich niet helemaal raad te weten met de situatie, terwijl anderen, zoals Memphis Depay, met wie hij al langer werkt een gemeende knuffel geven. Koeman wordt uiteraard, tot zijn eigen genoegen, ook nog even toegezongen wordt door de Oranje-selectie en staf.

Schotland

Het Nederlands elftal speelt vrijdag tegen Schotland in aanloop naar het EK 2024. Dinsdag staat de interland met Duitsland op het programma. Koeman heeft met name problemen in de spits. Luuk de Jong heeft al eerde bedankt en Brian Brobbey is geblesseerd afgehaakt. Depay is na lang blessureleed wel weer van de partij.