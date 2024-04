Bondscoach Ronald Koeman gooit penthouse voor 2,7 miljoen euro in de verkoop

Ronald Koeman is de komende tijd druk bezig met de selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland deze zomer. Hij gaat zijn besluit niet meer nemen vanuit zijn penthouse in Noordwijk, die is namelijk te koop gezet. Koeman vraagt er 2,7 miljoen euro voor.

Het Nederlands elftal komt al jaren samen in Zeist, op de voetbalcampus van de KNVB. Koeman reed daar in de periode dat de spelers ook in Nederland waren, naartoe vanuit Noordwijk. Daar bezit hij een penthouse boven hotel Huis ter Duin, waar vroeger ook spelers van het Nederlands elftal overnachtten. Dat appartement op de tiende verdieping kocht Koeman in 2021, weet Bekende Buren.

1,3 miljoen euro

Koeman betaalde bijna 1,3 miljoen euro (1.280.000 euro) voor het penthouse in Noordwijk aan Zee. Daar kreeg hij wel 146 vierkante meter aan woonoppervlak voor terug. En natuurlijk: uitzicht op zee en privacy op het balkon. Dat kan binnenkort allemaal van een andere eigenaar zijn, want Koeman heeft zijn penthouse te koop gezet.

Het balkon van het penthouse van Ronald Koeman in Noordwijk aan Zee. ©Bekende Buren

Al woning in Amsterdam verkocht

Koeman verkocht eerder al een woning in Amsterdam. Zelf betaalde hij 910.000 euro voor de dubbelwoning in Amsterdam Oud-West. Hij verkocht het eind 2023 voor 1.220.000 euro, een winst van zo'n 310.000 euro. De bondscoach van Oranje vroeg er in eerste instantie wel meer voor: 1.275.000 euro. Daar moest hij dus wel op toegeven, maar maakte alsnog winst ten opzichte van zijn aankoopprijs zes jaar daarvoor.

Villa in Het Gooi

Een deel van het geld dat Koeman kreeg voor de verkoop van de woning in Amsterdam stopte hij in een nieuwe villa in Het Gooi. De bondscoach kocht een stulpje met een woonoppervlak van 270 vierkante meter. Het huis heeft onder meer een binnenzwembad, een sauna, een sportruimte en een lift.

Ronald Koeman koopt met gemaakte winst een miljoenenvilla in het Gooi Ronald Koeman heeft een nieuw stulpje gekocht in Laren, gelegen in het Gooi. Stupje, zeg maar gerust dikke villa. De bondscoach van het Nederlands elftal tikte 3,4 miljoen euro af voor zijn nieuwe huis en vestigde er een hypotheek van 3,26 miljoen op.

EK voetbal

Het Nederlands elftal heeft zich onder Koeman geplaatst voor het EK voetbal van komende zomer in Duitsland. Nederland zit in Groep D, met Oostenrijk, Frankrijk en de winnaar van play-off A. Die gaat tussen Polen, Estland, Wales en Finland. Op 26 maart weet Nederland definitief wie de laatste tegenstander wordt.

Programma Nederlands elftal

In aanloop naar het EK voetbal oefent Oranje nog twee keer. Tegen Canada (6 juni) en IJsland (10 juni). Op 16 juni speelt Koeman met Nederland de eerste wedstrijd op het EK tegen Polen. Daarna is Nederland - Frankrijk op 21 juni en de groepsfase wordt afgesloten met Nederland - Oostenrijk op 25 juni.