Virgil van Dijk vs. Rasmus Højlund: eerste duel werd gewonnen door de Nederlander

Er staat zondagmiddag een kraker in de FA Cup op het programma. Manchester United neemt het op tegen Liverpool in de kwartfinale. Bij de bezoekers staat aanvoerder Virgil van Dijk natuurlijk centraal achterin.

De Nederlander neemt het mogelijk op tegen Manchester United-spits Rasmus Højlund, die net op tijd terug lijkt van zijn blessure voor dit duel. De twee stonden eerder dit seizoen al tegenover elkaar in de Premier League. Dat duel eindigde in 0-0 (en de onderlinge strijd werd dus gewonnen door Van Dijk).

Het is goed mogelijk dat Van Dijk dit keer een andere Højlund tegenover zich krijgt. De Deense spits heeft de smaak te pakken en was in zijn laatste zes Premier League-wedstrijden telkens trefzeker. Ondertussen miste de 21-jarige Højlund wel drie wedstrijden in de Engelse competitie met een spierblessure. Het is nog even de vraag of hij ook na zijn blessure weer zijn vorm kan oppakken.

Van Dijk is overigens de enige Nederlander die door Engelse media in de basis wordt verwacht. Ryan Gravenberch en Cody Gakpo moeten het doen met een plek op de bank bij Liverpool. Bij Manchester United lijkt er geen ruimte in de basis voor de Marokkaan Sofyan Amrabat, terwijl Tyrell Malacia nog altijd geblesseerd is.

Vermoedelijke opstelling Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Maguire, Lindelof; Mainoo, Casemiro; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund



Vermoedelijke opstelling Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Gomez; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz

Overigens zijn Harry Maguire (Manchester United) en Ibrahima Konaté (Liverpool) nog wel twijfelgevallen, omdat zij net terugkeren van blesssures.