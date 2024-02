Vitesse diep in de penarie; KNVB wijst overname Common Group af: 'Niet duidelijk of er investeerders zijn'

Vitesse heeft een vet probleem. Woensdagmiddag werd duidelijk dat de KNVB de overname van de Common Group, geleid door de Amerikaan Coley Parry, heeft afgewezen. Vitesse heeft tot 21 februari om in beroep te gaan.

'Naar het oordeel van de licentiecommissie is niet gebleken dat de Common Group beschikt over eigen vermogen en is niet duidelijk of de Common Group investeerders heeft. Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het (aan te trekken) geld van de Common Group', valt te lezen in een statement van de KNVB.

Schulden

Door het besluit hangt de toekomst van Vitesse aan een zijden draadje. Parry werd in september 2022 aangekondigd als nieuwe eigenaar van de Arnhemmers en pompte meerdere miljoenen in de club om schulden weg te werken. Als de overname definitief werd, zouden die om worden gezet in aandelen. Aangezien dat niet doorgaat, zit Vitesse met een schuld van 15 miljoen euro en een rentepercentage van 12 procent.

In de winterperiode werd Million Manhoef voor enkele miljoenen verkocht, zodat Vitesse een klein beetje lucht had. Daarnaast is huisbankier ING van plan op per 1 april de bankrekening stop te zetten.

Ook kreeg Vitesse een boete van 100.000 euro van de KNVB. 'Deze boete is opgelegd omdat Vitesse de licentiecommissie heeft misleid door haar maandenlang niet te ïnformeren over de beëindiging van de relatie tussen Vitesse en haar bank terwijl Vitesse wist dat dit essentieel was voor de beoordeling van licentiecommissie voor wat betreft voortzetting van de licentie in het nieuwe seizoen

Plan B Vitesse

Volgens De Gelderlander is er wel een noodoplossing. Vitesse en Parry willen sowieso met elkaar verder, in welke vorm dan ook. De Amerikaan kan gaan voor een minderheidsbelang van 24,9 procent en daarmee hoeft hij niet langs de KNVB of licentiecommissie.