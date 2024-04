Vitesse gooit handdoek in de ring: 'We gaan het niet redden'

Vitesse werd zaterdagmiddag op een behoorlijke nederlaag getrakteerd door aanstaand landskampioen PSV. De nummer laatst van de Eredivisie ging met 6-0 ten onder in Eindhoven en degradatie lijkt onvermijdelijk. Na afloop gooide trainer Edward Sturing de handdoek min of meer in de ring.

"Ze hadden na 28 minuten beter af kunnen fluiten", vertelde Sturing na afloop bij ESPN. Toen stond het 0-0, terwijl het in de 30e minuut 2-0 was voor PSV. "Na 28 minuten kwam de 1-0 en daarna de 2-0 en de 3-0. Dan valt alles weg", aldus Sturing, die zijn ploeg opnieuw niet zag scoren. "Scoren is ons probleem en je voelt dat het elftal dat ook weet. Wij gaan er geen drie maken. Niet alleen in deze wedstrijd. Bij een achterstand, komt er druk op de ploeg. Dat merk je ook gewoon."

Vitesse staat met nog vier duels te gaan acht punten achter op de veilige vijftiende plek. Sturing gelooft er dan ook niet meer in dat zijn ploeg het tij nog keert. "Het wordt nu wel heel lastig: vier wedstrijden te gaan en zeven punten achter. Dat gaan we niet redden", was Sturing heel eerlijk. Daarbij kijkt de interim-trainer van Vitesse vooral naar het vertoonde spel en het gebrek aan punten eerder dit seizoen.

"We hebben vier wedstrijden gewonnen dit seizoen... Ik ben altijd heel positief, maar ook realistisch", sprak Sturing, die voor de wedstrijd ook al twijfelde over het voortbestaan van Vitesse. "Daar is ook een probleem, een liquiditeitsprobleem, ook voor dit seizoen. Daar zijn we nog druk mee. We hebben wel een groot probleem, dat heeft de directie ook gezegd", vertelde Sturing.