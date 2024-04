PSV en Luuk de Jong op koers voor kampioenschap en topscorerstitel na simpele zege op Vitesse

'Sta op voor de kampioen', klonk het zesmaal door het Philips Stadion zaterdagmiddag. PSV boekte een simpele 6-0 zege op Vitesse, dat eenzaam en alleen onderaan staat in de Eredivisie. Luuk de Jong (33) was tweemaal trefzeker en staat daarmee bovenaan het topscorersklassement in de Eredivisie. Het is nog heel even wachten, maar dan is PSV kampioen.

Het was een heerlijke lentedag in Eindhoven, waar het zonnetje scheen en elke PSV'er zonder druk naar het stadion ging. Vitesse was de tegenstander, de nummer laatst tegen de aanstaand kampioen dus. Bosz zei vrijdag op de persconferentie dat hij zijn oude club niet verder de penarie in wilde helpen, maar dat hij die drie punten toch binnen wilde slepen. Zoals verwacht, gebeurde dat ook. Maar het had eventjes nodig.

Vanaf moment één was het wel duidelijk dat PSV ging scoren, maar wanneer was nog even de vraag. Het duurde tot de 26e minuut totdat er gescoord werd. Wie anders dan Luuk de Jong tikte de bal tegen het netje na een harde voorzet van Guus Til. Daarmee scoorde hij zijn 25e goal van dit seizoen en kwam op gelijke hoogte met topscorer Vangelis Pavlidis. Maar De Jong wilde natuurlijk meer.

Sluizen zijn geopend

PSV wilde meer en kreeg ook meer. Namelijk 47 seconden na de 1-0 scoorde PSV ook de 2-0. Nadat Luuk de Jong de bal op Room kopte, schoot Til de rebound op de paal. Maar een oud gezegde luidt: driemaal is scheepsrecht en dat was het ook voor PSV. Malik Tillman kreeg de derde kans en kon de goal maken.

'Sta op voor de kampioen'

Het werd een groot feest in het Philips Stadion, het 'kampioenen'-repertoire werd veelvuldig uit de kast gehaald door de fans. 'Sta op voor de kampioen', galmde door het stadion na de 2-0. Dat is voor zo ver wel duidelijk. Voor rust werd het ook nog 3-0, na erg zwak verdedigen van Vitesse. Ramalho stond vogelvrij bij de tweede paal bij een corner van Joey Veerman, hij kopte de bal door de benen van Room.

Topscorer Luuk de Jong

Na rust ging PSV vrolijk verder en hoopte De Jong de nummer 1 plek op de topscorerslijst voor zichzelf te claimen. Maar hij bleef wel onbaatzuchtig bij een weergaloos doelpunt. Veerman hield even in, waardoor De Jong tijd kreeg vrij te lopen in de zestien en hij legde de bal panklaar voor de inlopende Bakayoko, die de 4-0 binnenschoot. Onzelfzuchtig van de aanvoerder van PSV, bij een prachtig afgewerkte aanval.

Waar hij bij de 4-0 de aangever was, was hij bij de 5-0 de afmaker en werd hij dus alleen topscorer van de Eredvisie. Een corner-variant via Jordan Teze werd - uiteraard - met het hoofd afgerond. Daarmee heeft hij één goal meer dan Pavlidis en is hij dus topscorer van de Eredivisie, die plaats geeft hij normaal gesproken ook niet meer weg.

Kampioenschap PSV

Het huzarenstukje werd afgesloten door de teruggekeerde Hirving Lozano. Hij mocht na zijn blessureleed weer invallen en de 6-0 maken. PSV blijft met de overwinning op koers om in april al kampioen te worden, ruim voor de laatste speelronde van de Eredivisie. Alle lampen staan op groen om kampioen te worden tegen Heerenveen.