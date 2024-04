Vitesse kan mogelijk dit seizoen niet eens afmaken: 'We hebben een heel groot probleem'

Dat Vitesse in enorme financiële problemen zit, was al duidelijk. Maar de omvang van die problemen lijkt steeds groter te worden. Volgens coach Edward Sturing is het nog maar de vraag of de Arnhemse club het huidige seizoen wel kan afmaken.

"Je weet de situatie waar we in zitten, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen", vertelt Sturing bij ESPN voor de wedstrijd tussen PSV en Vitesse. "We gaan nu kijken hoe de wedstrijden lopen en dat heb ik gedaan. Elke keer hoop je op meer en ga je kijken of je een resultaat kan boeken." Dat lijkt op bezoek bij koploper PSV toch wel een lastig verhaal te worden. Zijn ploeg staat laatste en heeft pas één competitieduel gewonnen.

Gigantisch tekort aan geld

Maar alsof de problemen op het veld niet al genoeg waren, zit de club ook met een tekort aan geld. Of beter gezegd: een gigantisch tekort aan geld. Er bestonden al twijfels of Vitesse volgend seizoen nog zou bestaan, maar het is zelfs zo erg dat Sturing niet weet of zijn club het huidige seizoen wel kan afronden.

"Daar is ook een probleem, een liquiditeitsprobleem, ook voor dit seizoen. Daar zijn we nog druk mee. We hebben wel een groot probleem, dat heeft de directie ook gezegd", aldus Sturing.