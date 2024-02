Vitesse in beroep na 'onrechtvaardige beslissing': 'Investeren in de club is groot risico'

Het slechte nieuws van Vitesse sloeg bij de Arnhemmers niet in als een bom, maar desondanks is de club teleurgesteld over het overnameproces. Op een speciaal ingelast persmoment ging Vitesse in op het tweede plan dat al klaar ligt in de Gelderse hoofdstad. "Het voelt niet rechtvaardig, maar we zijn waar we zijn en moeten door."

Het grootste probleem in Arnhem werd donderdag nog maar eens onderstreept: Vitesse is nog altijd in Russische handen. Dat moet snel veranderen, vertelde ook Coley Parry, de beoogde eigenaar van Vitesse. "Als de Russische aandelen niet snel getransfereerd worden, dan gaat de club kapot. Dit moeten we dus zo snel mogelijk zien te doen."

In het statement van de licentiecommissie kwam ook naar voren dat zij niet goed wisten wat het vermogen van de Parry's Common Group is. Dat vindt Parry maar raar. "We hebben veel informatie aangeleverd en ook al veel in de club gestopt. Dat zegt genoeg lijkt me. Zij zijn daar niet ingedoken en wilden niet spreken met mijn bankieren, advocaten et cetera. Dat voelt niet goed, niet rechtvaardig en ook niet professioneel."

Vitesse gaat in beroep

Verder gaf Peter Rovers, algemeen directeur van Vitesse, aan dat de club officieel in beroep gaat tegen het besluit. Dit moet voor woensdag 21 februari gebeuren. Rovers sprak daarbij uit dat hij hoopt 'dat hierbij weinig verdere vertraging wordt opgelopen'.

Regionale inbreng

Voor het plan B werd er door de club al gesproken met ondernemers in de regio Arnhem. Parry bevestigde dat er niet met andere ondernemers wordt gesproken, puur met mensen uit de stad en/of de regio.

Op zijn financiën voor Vitesse wilde hij niet ingaan, want dat vond de Amerikaan een beetje beschamend. Wel gaf hij aan dat 'investeren in de club een groot risico was'. Parry geeft aan dat er een bankgarantie ligt van tien miljoen euro. Verder zou er investeringsruimte zijn van vijftien miljoen.

Hij heeft niet geprobeerd de club te verkopen, al geeft hij wel aan dat er partijen waren die één euro geboden hebben om Vitesse over te nemen. Op de vraag of de Arnhemmers met hem aan het roer wel de goede kant op zullen gaan houdt de Amerikaan zich op de vlakte. "Ik ben niet de baas hier en heb niet alles voor het zeggen. De club heeft veel handen handen nodig. Ik ben niet de persoon die komt en alles beter maakt."