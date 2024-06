'Vliegende keeper' troeft ook Oranje-internationals af met waanzinnige sprint: dit zeggen de cijfers

De Georgische keeper Giorgi Mamardashvili moest op het EK voetbal met een volle sprint een doelpunt van Turkije zien te voorkomen. Dat lukte hem helaas niet, maar hij gooit in de statistieken wel hoge ogen met zijn topsnelheid van 31,6 kilometer per uur tijdens het sprintje.

In blessuretijd kreeg Mamardashvili groen licht van zijn bondscoach om mee naar voren te gaan. Puur in de hoop om alsnog een gelijkmaker te forceren. De druk van de Georgiërs werd nog bijna beloond, maar onder meer de paal stond in de weg. Na een afgeslagen corner kon Turkije counteren. Kerem Aktürkoglu ging er snel vandoor, hield met een snelheid van 31.8 km/u de razendsnelle Mamardashvilli net achter zich en schoof vervolgens de bal in het lege doel. Zo won Turkije uiteindelijk met 3-1.

Statistieken spelers Oranje

Vergelijken we statistieken met topsnelheden van onze eigen internationals bij het Nederlands elftal, dan blijkt de doelman uit Georgië bijzonder snel te zijn. Aanvallers Memphis Depay, Xavi Simons en Cody Gakpo waren met respectievelijk 30,3 km/u, 29 km/u en 30,8 km/u toch beduidend minder rap in hun wedstrijd tegen Polen (2-1 winst).

Ook Nathan Aké, (28 km/u), Jerdy Schouten (31,2 km/u), Joey Veerman (29 km/u) en Georginio Wijnaldum (29,1 km/u) legden het af tegen Mamardashvili. Invaller Wout Weghorst was er helemaal niet aan te pas gekomen tegen de Georgiër. De invaller kwam tot een topsnelheid van 26,9 km/u, maar bleek met zijn winnende goal wel van grote waarde. Daarbij hoefde hij in de negen minuten die hij binnen de lijnen stond ook nauwelijks een echte sprint te trekken. En doelman Bart Verbruggen? Nou, hij klokte 24,5 km/u als snelste tijd op een van zijn sprintjes.

Topsnelheid Jeremie Frimpong

Natuurlijk heeft Nederland met Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries en Donyell Malen ook de nodige snelheid in de ploeg zitten. Zij kwamen in het duel met Polen tot topsnelheden van respectievelijk 34,7 km/u, 33,5 km/u en 33 km/u. Nu is er één iemand op het EK voetbal nog sneller. Kylian Mbappé kwam tijdens Frankrijk - Oostenrijk (1-0) tot een topsnelheid van 35,2 km/u. Wel brak de Franse aanvaller in de slotfase zijn neus en zo hoeft Nederland zijn snelheid aanstaande vrijdag in het onderlinge treffen niet te vrezen. Mbappé doet namelijk zo goed als zeker niet mee.

