Wat als NEC of FC Groningen de beker wint? Dan worden de Nederlandse tickets voor Europees voetbal zo verdeeld

De TOTO KNVB Beker is in volle gang en dat is ook belangrijk zijn voor de verdeling van de Nederlandse tickets voor Europees voetbal. De winnaar van de KNVB Beker krijgt namelijk een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Hoe zit het als bijvoorbeeld NEC de KNVB Beker wint en buiten de top 4 van de Eredivisie eindigt? Voor de kampioen, nummer twee en nummer drie verandert er dan niet veel. De nummer vier speelt dan in de derde voorronde van de Conference League. De winnaar van de play-offs krijgt dan het ticket voor de tweede voorronde van het derde Europese toernooi.

Bekerwinst van NEC kan ook nog invloed hebben op de play-offs, mits de Nijmegenaren op de huidige positie blijven staan. Winnen zij de beker, dan gaan de play-offs tussen nummer 5, 6, 8 en 9. Wint een team uit de top-4 de beker, spelen de nummers 6 t/m 9 play-offs. Valt NEC buiten de top 9 dan spelen de nummers 5 t/m 8 om het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Winnaar uit de KKD

FC Groningen maakt ook nog kans om de beker te winnen. Deze ploeg speelt in de Keuken Kampioen Divisie. Als FC Groningen de beker wint, dan heeft het in principe recht op een plek in de Europa League. Maar mag je als KKD-club eigenlijk wel Europa in?

Navraag bij de KNVB leert ook dat Keuken Kampioen Divisie-clubs mogen uitkomen in de Europa League. "Echter moet je wel een licentie voor deelname aan Europees voetbal krijgen en dat kan voor clubs die uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie nog een uitdaging worden."

Mag FC Groningen wel of niet Europa in bij bekerwinst? KNVB geeft uitleg Voor het eerst in 38 jaar staan er met Cambuur en FC Groningen twee ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie in de halve finales. Cambuur is inmiddels uitgeschakeld, maar stel dat FC Groningen nou de beker wint, mag het dan Europa in? Sportnieuws.nl deed eerder navraag bij de KNVB.

Feyenoord

Maar wat nou als Feyenoord de beker wint én tweede wordt in de competitie? Die tweede plek levert namelijk - sinds dit seizoen - een direct ticket voor de groepsfase van de Champions League op. Goed nieuws voor de Rotterdammers: ze mogen dan het Champions League-ticket houden. Het Europa League-ticket schuift dan een plekje op naar de volgende op de Eredivisie-ranglijst.

De Eredivisie kan komend seizoen met drie clubs deelnemen aan de Champions League. De nummer één en twee krijgen een ticket voor de groepsfase, de nummer drie schuift aan in de derde voorronde van de Champions League. In totaal moet de nummer drie twee rondes (de derde voorronde en de play-offs) overleven om de groepsfase te behalen.

x Ticket (als niemand in de top 4 de beker wint) Ticket (als wél iemand in de top 4 de beker wint) Kampioen Groepsfase Champions League Groepsfase Champions League (blijft hetzelfde) Nummer 2 Groepsfase Champions League Groepsfase Champions League (blijft hetzelfde) Nummer 3 Derde voorronde Champions League Derde voorronde Champions League (blijft hetzelfde) Nummer 4 Derde voorronde Conference League Groepsfase Europa League Nummer 5 - Derde voorronde Conference League Winnaar play-offs Tweede voorronde Conference League Tweede voorronde Conference League Bekerwinnaar Groepsfase Europa League Schuift het ticket door naar nummer 4 Eredivisie

De nummer drie is automatisch zeker van groepsfase voor de Europa League, mocht het in de voorronde(n) van de Champions League niet lukken. Dat heeft te maken met een bepaalde route van de UEFA.

Het belang van de KNVB Beker winnen

Het winnen van de beker heeft zéker voor een club buiten de top drie enorm veel waarde. Het levert een ticket voor de groepsfase van de Europa League op, iets wat met een vierde of vijfde plek in de Eredivisie al niet te bereiken is.

Ajax

Ajax hoopt dat het nog derde wordt in de Eredivisie, zodat het een ticket krijgt voor de derde voorronde van de Champions League (en anders automatisch de groepsfase van de Europa League). Bij een vierde plek is het afhankelijk van Feyenoord. Als dat team de KNVB Beker wint én in de top drie eindigt, krijgt Ajax als nummer vier een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Maar momenteel is het voor de Amsterdammers al moeilijk genoeg om überhaupt in die top vier te komen, want ook FC Twente is bezig aan een beter seizoen dan Ajax.