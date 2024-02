Wat een domper: om deze reden is Arne Slot niet bij het duel tussen Feyenoord en Almere City

Arne Slot is zondag niet aanwezig bij het duel tussen Feyenoord en Almere City. De coach van de Rotterdammers is ziek en ontbreekt dus bij zijn team. Zijn assistenten Sipke Hulshoff, Etienne Reijnen en John de Wolf nemen de honneurs waar.

Feyenoord trapt zondag om 14:30 uur af in het Yanmar Stadion in Almere, maar doet dat dus zonder Slot. De coach leek tijdens het duel met AS Roma nog topfit, maar de trainer blijkt daarna niet okselfris meer.

Assistenten

Het is niet bekend welke van de drie assistenten van Feyenoord de leiding heeft voor het duel met Almere. Hulshoff staat bekend als een trouwe assistent en werkt ook voor het Nederlands elftal. Reijnen was eerder technisch directeur bij SC Cambuur, maar werd in november naar de Rotterdammers gehaald. Feyenoord-icoon De Wolf complementeert de staf voor het duel met Almere.

Hoofdtrainer Arne Slot is ziek en vandaag afwezig.



Zijn assistent-trainers nemen de honneurs waar in Almere.#almfey pic.twitter.com/hIx5FG2am5 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 25, 2024