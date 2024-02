Ajax krijgt dringend advies: 'Leg Arne Slot voor acht jaar vast'

Ajax speelt donderdagavond in de tussenronde van de Conference League de uitwedstrijd bij Bodø/Glimt. In Amsterdam maakte Ajax op het nippertje nog 2-2 en bij Vandaag Inside hebben ze dan ook weinig vertrouwen in de ploeg van John van 't Schip voor de return. Ze komen zelfs met een hele opmerkelijke oplossing voor de problemen in Amsterdam.

"Ik denk niet dat Ajax wint", voorspelt René van der Gijp woensdagavond in de talkshow. Hij ziet de toekomst ook erg somber in: "Iedereen denkt dat ze in mei of juni na een transfermaand het weer op de rails hebben, maar het gaat vier of vijf jaar duren voordat ze weer om de titel kunnen spelen."

Tafelgenoot Johan Derksen komt vervolgens met een bijzonder idee: "Als ik Ajax was zou ik er alles aan doen om Arne Slot een lang contract te geven. Leg hem maar voor acht jaar vast. Dan kan hij een elftal opbouwen en daar wat mee winnen."

Van der Gijp denkt niet dat Slot dat zou willen: "Hij gaat liever naar het buitenland. Je wil ook niet dat gezeik hebben dat je naar de grote concurrent gaat."

Poolcirkel

Ajax speelt donderdag om 18.45 uur uit bij Bodø/Glimt. In de heenwedstrijd leken de Noren gemakkelijk te gaan winnen. Bij het ingaan van de blessuretijd was het tenslotte nog 0-2, maar na een rode kaart voor Bodø werd het toch nog 2-2.

Dat was ook de uitslag in de thuiswedstrijd tegen NEC van afgelopen weekend. Een overwinning is dus van harte welkom voor de ploeg van John van 't Schip, die de afgelopen dagen hard is voor zijn spelers. Zo gaf hij woensdag op de persconferentie voor de wedstrijd in Noorwegen Ar'jany Martha er keihard van langs.