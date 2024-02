Wat Feyenoord kan verwachten van het vernieuwde AS Roma onder Daniele De Rossi

Feyenoord staat donderdagavond in de tussenronde van de Europa League tegenover AS Roma in de eigen Kuip. AS Roma kende een zware tijd onder José Mourinho en stuurde hem de laan uit. Opvolger van hem is clublegende Daniele De Rossi. Hij krijgt het vooralsnog wél op de rit. Dit is wat de Italiaan allemaal veranderde en waarom AS Roma nu wel lekker draait.

Feyenoord treft donderdag een allerminst onbekende tegenstander in AS Roma: het is al het derde jaar op rij dat de twee clubs elkaar treffen in Europees verband. De eerste keer was in de Conference League-finale in Tirana en vorig jaar was het in de knock-outfase van de Europa League. Feyenoord heeft nog wel een rekening te vereffenen met de Romeinen, want de finale ging verloren en een jaar later werden de Rotterdammers over twee wedstrijden uitgeschakeld. Toch kunnen ze niet van de eerdere ervaringen op aan want de nieuwe trainer, Daniele De Rossi, zet toch een heel ander AS Roma neer dan zijn voorganger afgelopen jaren deed.

Beleving

De beleving bij AS Roma is 180 graden gedraaid sinds de komst van De Rossi als hoofdtrainer. Waar De Rossi leven in de brouwerij bracht als speler op het veld, doet hij dat nu als coach. Zijn onverzettelijkheid en oneindige passie geeft hij over aan zijn ploeg. In alles straalt de club weer positiviteit uit. De Rossi praat over ontwikkeling, een plan volgen, processen starten en de tijd nemen. Terwijl Mourinho meer dan eens klaagde en de slachtofferrol opzocht. Nog daags voor zijn vertrek zei hij op een persconferentie over de matige resultaten: "Ik ben geen José 'Harry Potter' Mourinho."

De Rossi gaf bij zijn komst aan dat het beter moest, maar kwam ook meteen met oplossingen en een positieve insteek: "We gaan er met z'n allen aan werken om beter te worden." Hoe anders was dat toen de Portugees net bij Roma begon. In dat jaar jammerde hij een dag na het sluiten van de transferwindow dat er in de volgende window écht nieuwe spelers moesten komen om beter te worden en prestaties neer te kunnen zetten. Op voorhand dekte hij zichzelf al in en dat zou hij zijn gehele tijd in Rome blijven doen.

Spelopvatting

Die positiviteit van De Rossi straalt ook uit naar het veld. Niet alleen in opvatting maar ook in resultaat: tot 5 februari werd er niet verloren in de competitie en ook de laatste wedstrijd tegen Inter werd er fris gevoetbald. Roma won onder De Rossi van Verona, Salernitana en Cagliari. Geen hoogvliegers natuurlijk, maar het is het spel wat het verschil maakt. De Rossi heeft de vijfmansverdediging per direct de prullenbak ingegooid en speelt 'gewoon' weer 1-4-3-3. Veel aanvallender dus en dat is te merken ook; sinds zijn komst scoorde Roma namelijk al tien keer in vier wedstrijden.

De Rossi wil controleren, wil de bal op de helft van de tegenstander afpakken in plaats van opvangen vlak voor de eigen goal. Aan de bal werkt hij met meer variatie. In het tijdperk van Mourinho werd de counter gezocht en werd Romelu Lukaku de hele tijd gezocht. De kersverse trainer gebruikt veel meer de zijkanten, waar nu ook weer echte buitenspelers staan. Een vrije rol voor Dybala zorgt voor erg veel ruimte voor Rick Karsdorp, die de Argentijn ondersteunt aan de rechterkant.

Het is een voorbeeld hoe De Rossi spelers in hun kracht gebruikt; waar Karsdorp een snoeiharde verdediger moest zijn onder Mourinho, is hij nu veel vrijer in zijn rol als wingback. Daar ligt dan ook weer direct de defensieve zwakte voor Roma: de linksback, Angeliño, is ook zo'n aanvallende wingback waardoor er veel ruimte achterin ligt. Daar profiteerde Inter bijvoorbeeld goed van bij de 2-2 en 4-2 in onderstaande video.

Mogelijkheden Feyenoord

Feyenoord is door de afgelopen resultaten van AS Roma dus gewaarschuwd; de ploeg scoort lekker en hangt absoluut niet meer achterover. Ook in De Kuip kan AS Roma dus zomaar uit de startblokken schieten, maar dat brengt kansen voor de thuisploeg met zich mee. Zoals al aangekaart is er veel ruimte achter de verdediging van Roma waar Feyenoord dankbaar gebruik van kan maken met spelers als Ayase Ueda of de snelheid van Igor Paixão. Daarbij is het zaak voor Feyenoord om geduld te houden in balbezit, omdat Roma hoger druk zet dan normaal. Hoe hoger zij komen, hoe kwetsbaarder zij worden.

Een mooie pot

Het spel van De Rossi lijkt qua attractief voetbal veel meer op de visie van Slot, wat ervoor zorgt dat beide ploegen zullen gaan voetballen. Dit zal zorgen voor een meer open wedstrijd, waar Feyenoord zeker weten kansen zal krijgen. Een groot contrast met de wedstrijden tegen het AS Roma van Mourinho waarin voetballen schier onmogelijk was. Alleen al dat feit is een extra kans voor Feyenoord om dit keer een gewenst resultaat te halen tegen Roma. Eén ding is in ieder geval zeker en dat zei De Rossi ook al in zijn persconferentie: "Het gaat in ieder geval een mooie wedstrijd worden."