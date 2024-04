Bekerfinale Jong FC Volendam - Feyenoord O21 'om veiligheidsredenen' uitgesteld: 'Kat niet op het spek binden'

De bekerfinale voor beloftenteams tussen Jong FC Volendam en Feyenoord O21 wordt uitgesteld. Dat heeft de gemeente Edam-Volendam besloten. En de reden is best bijzonder: de gemeente kan de veiligheid niet garanderen. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat het een preventieve maatregel is.

De bekerfinale tussen de twee beloftenteams stond gepland voor zaterdag 4 mei om 14.30 uur. Een dag later speelt het eerste elftal van Volendam in eigen huis tegen Ajax. FC Volendam schrijft op de eigen website dat de veiligheid rondom het bekerduel daarom niet te garanderen valt volgens de gemeente.

'Kat niet op het spek binden'

Een woordvoerder van de gemeente laat aan deze site weten dat het duel 'puur preventief' is uitgesteld. Op hetzelfde moment speelt amateurclub RKAV Volendam, dat koploper is in derde klasse, tegen achtervolger Genemuiden en uiteraard is het zaterdag Dodenherdenking. Ook is het moeilijk in te schatten hoeveel mensen de bekerfinale tussen de beloftenteams van Volendam en Feyenoord gaan bezoeken.

Er is namelijk geen gereguleerde kaartverkoop voor de bekerfinale waardoor de gemeente geen zicht heeft op hoeveel mensen er uit Rotterdam komen, maar er wordt rekening gehouden met maximaal 1500 mensen. Aangezien er mogelijk ook Ajax-supporters al een dag voor het duel van hun club Volendam zullen bezoeken, wil de gemeente niet 'de kat op het spek binden' en is er uit voorzorg besloten het duel een andere keer te spelen. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er daadwerkelijk iets zou gaan gebeuren.

Nieuwe datum

In overleg met de KNVB, Feyenoord en de gemeente Edam-Volendam wordt naar een nieuwe datum gezocht.