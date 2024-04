Video | Vicente Besuijen scoort in speciaal Emmen-shirt vanuit de middencirkel

Na een roerige week staat FC Emmen op voorsprong in de Keuken Kampioen Divisie tegen MVV. Het doelpunt kwam van de voet van Vicente Besuijen. En hoe. De aanvaller zag vanuit de middencirkel dat de keeper van MVV te ver voor zijn goal stond en probeerde het maar eens, met resultaat.

Emmen ontsloeg eerder deze week Fred Grim en diens assistent-trainer Erwin van Breugel na de 3-2 nederlaag op bezoek bij Jong AZ. Marc Hegeman nam de taken van Grim en Van Breugel over. Tegen MVV zag hij een goal waar waarschijnlijk niet op getraind was.

FC Emmen ontslaat hoofdtrainer Fred Grim na pijnlijke nederlaag Fred Grim is per direct ontslagen als trainer van FC Emmen. Dat meldt de club via de eigen website. Het doek voor de oud-keeper valt na de 3-2 nederlaag maandagavond bij Jong AZ.

Op het half uur zag Besuijen keeper Romain Matthys te ver voor zijn doel staan en dus waagde hij maar eens een poging. Matthys deed er alles aan om de bal te stoppen, maar was kansloos op de poging van de ADO-huurling.

Feestelijke shirts

Wie er naar Emmen - MVV kijkt, zal de gastheer mogelijk niet herkend hebben. Dat komt omdat de thuisploeg in speciale oranje shirts speelt voor Koningsdag. Dat komt omdat koning Willem-Alexander zijn 57e verjaardag viert in Emmen. De wedstrijd tegen MVV was de laatste thuiswedstrijd voor Koningsdag, daarom was besloten om het oranje tenue te dragen.