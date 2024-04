Zes miljoen of rechtsback terug: Feyenoord houdt Italiaanse degradatiestrijd goed in de gaten

Feyenoord-fans zullen hem misschien al vergeten zijn. Marcus Holmgren Pedersen maakte afgelopen zomer de overstap naar Sassuolo in de Serie A. De Italianen hebben een optie tot koop, maar het is nog maar de vraag of deze echt gelicht gaat worden.

Het zit zo: Pedersen wordt dit seizoen door Sassuolo gehuurd van Feyenoord. Dit kost de Italianen één miljoen euro. Wanneer de club in de Serie A blijft, zal de verplichte koopoptie (van zes miljoen) gelicht worden.

Het lijkt er echter op dat Sassuolo het niet gaat redden. De club staat na 34 speelrondes voorlaatste in de Serie A met vijf punten achterstand op een veilige plek. Met nog vier wedstrijden te gaan, waaronder tegen kampioen Inter en Lazio, lijkt het een bijna onmogelijke opgave voor Sassuolo om in de Serie A te blijven.

Speeltijd

Dan is er nog een andere afspraak gemaakt. Wanneer Pedersen dit seizoen in twintig officiële wedstrijden meer dan 45 minuten in actie komt, zal de koopoptie ook gelicht moeten worden. Sinds begin april staat de Noor aan de kant met een blessure, waardoor hij momenteel op achttien duels staat met meer dan 45 minuten speeltijd.

Sassuolo staat dus voor een dilemma. Pedersen zat afgelopen weekend weer op de bank en speelde dit seizoen vaak zat 90 minuten voor de Italianen. Willen zij de Noorse rechtsback gebruiken in de hoop nog degradatie te ontlopen of laten zij hem kwijnen op de bank om zo in ieder geval geen zes miljoen (als degradatie dus een feit wordt) af te hoeven tikken?

Feyenoord zal de situatie nauwlettend in de gaten houden. Of de Rotterdammers krijgen er een rechtsback bij deze zomer of er wordt zes miljoen overgemaakt vanuit Italië.

Ex-vriendin

Voor Pedersen dus een gekke situatie. De Noor maakte, naast zijn blessure, de laatste tijd ook privé een moeilijke tijd door. Noor Omrani, oud-hockeyster, maakt via haar sociale media bekend dat de relatie tussen haar en Pedersen is beëindigd. De twee waren sinds eind 2021 samen, maar in Italië kon Omrani niet aarden, waarop zij besloot voor haarzelf te kiezen.